Подорожание топлива привело к росту цен на проезд в Грозном

03 сентября 2018, 10:14

Серьезным ударом для семейного бюджета назвали жители Грозного повышение на 5 рублей стоимости проезда в общественном транспорте. Минтранс Чечни объяснил повышение стоимости проезда увеличением цен на топливо и призвал жителей проявить понимание.

Как писал "Кавказский узел", к середине августа в Чечне подорожал сжиженный газ, стоимость которого на некоторых заправках достигла 26 рублей за литр. При этом представитель Министерства транспорта и связи Чечни исключил тогда рост цен на проезд в общественном транспорте, несмотря на то, что, по его словам, "основной парк общественного транспорта переведен на газовое топливо".

С 1 сентября стоимость проезда в автобусах на городских маршрутах в Грозном выросла с 15 до 20 рублей. На 5 рублей (с 17 до 22) вырос проезд и в маршрутных такси. Ранее цены на проезд повысили таксопарки, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Жители республики назвали рост стоимости проезда существенным

Рост тарифов на проезд в общественном транспорте ударил по бюджету семей, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Грозного, выразив опасение, что подорожают также и продукты.

"Увеличение платы за проезд в автобусе стало полной неожиданностью для всех. Обычно стоимость проезда у нас повышалась на 1-2 рубля, а тут добавили сразу 5 рублей. Сделали это почему-то на выходные. Ни о каком предстоящем повышении тарифов никто не предупреждал. Теперь надо ждать рост цен на продукты и все остальное, так случается всегда", - уверена жительница Грозного Мадина.

"Как быть школьникам, студентам, тем, у кого относительно небольшие зарплаты? Для них же это очень существенный рост. У меня двое детей учатся в старших классах, они должны платить за проезд. Плюс деньги на обед в школьной столовой. Для нашего скромного семейного бюджета - это серьезный удар", - заявила местная жительница Луиза.

Также жители столицы Чечни отметили, что в конце августа произошло повышение платы за проезд в такси в черте города. "Цены подняли сначала таксисты. Было минимально 50 рублей с пассажира, подняли сразу до 70. Не прошло и десяти дней, как повысили стоимость проезда в общественном транспорте", - заявил житель республики Салавди.

По словам грозненца Шамиля, он довольно поздно возвращается с работы, и вынужден пользоваться услугами такси, а повышение платы за проезд ощутимо влияет на его доход.

"Я в живу 12 километрах от центра, вечером возвращаюсь поздно, когда автобусы уже не ходят, поэтому вынужден пользоваться услугами такси. Теперь они требуют 70 рублей с человека, говоря, что подорожало топливо и запчасти, и что у них возросли расходы. Думаю, власть должна вмешаться в эту ситуацию и повлиять на руководство таксопарков или самих таксистов", - уверен мужчина.

"Все таксопарки, насколько я знаю, принадлежат большим руководителям или их близким. Мне очень интересно, знают ли руководители о том, что сейчас происходит?", - заявила жительница Грозного Лейла.

Водители городских автобусов заявили о повышении плана на день



Одновременно с повышением тарифов на проезд также подняли план на день, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" водители городских автобусов.

"О том, что плата за проезд увеличена до 20 рублей, я сам узнал только утром 1 числа. И тут же нам подняли установленный дневной план. Прежде в день надо было сдавать 3 600 рублей, теперь же 4 900. То есть, больше тысячи рублей в день добавили", - рассказал водитель автобуса Иса.

По словам водителей городских автобусов, 1 сентября многие пассажиры просто отказывались платить за проезд по 20 рублей.

"В первый день, несмотря на табличку о том, что проезд стоит 20 рублей, многие пассажиры бросали 15 и уходили. Попытки объяснить ситуацию были просто бесполезны", - заявил грозненец Умар, работающий на одном из городских маршрутов.

Поставщики объяснили повышение стоимости топлива ценовой политикой оптовиков

Повышение цен на ГСМ в республике поставщики нефтепродуктов назвали общей тенденцией.

"Цены на бензин, газ и солярку в последние месяцы выросли не только у нас, а практически повсеместно. Причем до недавнего времени ГСМ на наших автозаправках были несколько дороже, чем в некоторых соседних республиках, например, в Дагестане. Но, в связи с продолжающимся ростом цен на топливо у оптовиков в соседних регионах, откуда мы его завозим, так как собственного производства в республике нет, пришлось повысить отпускные цены на местах. Мера, конечно же, непопулярная, но вынужденная, поскольку в противном случае мы просто будем в минусе", - заявил работник компании "РН-Чеченнефтепродукт".

Работники местных АЗС ранее заявили, что "цены на топливо устанавливаются владельцами, а они лишь вынуждены следовать их указаниям".

"Цену на газ или бензин определяет хозяин (АЗС). Она у нас не выше, чем на других заправках, а по некоторым позициям даже ниже. Например, литр сжиженного газа у нас стоит 24,5 рублей, хотя на большинстве заправок его продают уже по 25-27 рублей", - сказал работник одной из АЗС в Грозном Магомед.

Минтранс призвал местных жителей отнестись с пониманием к повышению цен

О том, что сожалеет о сложившейся ситуации, но она вызвала объективными факторами, заявил министр транспорта и связи Чеченской Республики Рамзан Черхигов.

"В связи с увеличением цен на топливо, автотранспортные компании неоднократно выражали недовольство действовавшими до сих пор тарифами на проезд. С нашей стороны мы делали все возможное для сохранения прежних тарифов, которые были самыми низкими на юге России. Однако представители транспортных компании заявляли, что после значительного увеличения цен на ГСМ (к примеру, цена на газ увеличилась от 13 рублей до 27, цены на бензин перевалили за 40 рублей за литр) они ежедневно терпят огромные убытки, что могло в ближайшее время привести к их банкротству. В этой связи, для предупреждения проблем с общественным транспортом, мы передали вопрос регулирования тарифов на проезд перевозчикам", - процитировало 3 сентября слова Рамзана Черхигова ИА "Чечня Сегодня".

Чиновник пообещал сделать все возможное для защиты уязвимых слоев населения. "Мы надеемся на ваше понимание в связи со сложившейся ситуацией, однако не могли допустить коллапса транспортной системы и банкротства компаний-перевозчиков, которые делают все возможное для создания комфортных условий пассажиров, закупая новые автобусы, в том числе и в лизинг, привлекая инвесторов в данную сферу", - подчеркнул он.