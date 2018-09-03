03 сентября 2018, 08:17

Чиновница в Дагестане уволена за отсутствие образования

Главный специалист администрации Гергебильского района отстранена от должности из-за того, что работала без диплома о высшем образовании, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, жительница района была назначена на должность в 2017 году распоряжением администрации района.

Согласно квалификационным требованиям, на должность главного специалиста муниципального образования может быть назначен только кандидат, имеющий высшее профессиональное образование, так как она относится к главной должности муниципальной службы, сообщила 2 сентября прокуратура Дагестана на своем сайте.

По требованию прокуратуры Гергебильского района специалиста освободили от занимаемой должности, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что ранее замглавы администрации сельского поселения "Сельсовет Курахский" была уволена за отсутствие высшего образования и оштрафована за использование подложного диплома.

Примечание:

"Прокуратура потребовала уволить чиновника в Цунтинском районе", "Пресс-секретарь главы Дагестана переведен на должность директора музея истории", "Уволены кураторы информационной политики в Дагестане".

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