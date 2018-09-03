Спасатели предупредили о пожароопасности в Северной Осетии

03 сентября 2018, 08:48

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в предгорных районах Северной Осетии до 5 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, высокая пожароопасность в республике будет наблюдаться 3, 4 и 5 сентября на территории лесов.

Спасатели попросили жителей и гостей соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем в лесу - не бросать спички и окурки, не разводить костры под деревьями, не выжигать сухую траву, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня во Владикавказе температура воздуха +26 градусов, облачно, скорость ветра 4 метра в секунду. Ночью температура опустится до +19, ветер до 4 метров в секунду, осадков не ожидается. 4 сентября днем температура воздуха +25 градусов, облачно, ветер усилится до 5 метров в секунду. 5 сентября будет без осадков, температура воздуха +26 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.