Решение Северной Осетии совместить траур с Днем знаний вызвало непонимание женщин Цхинвала

02 сентября 2018, 23:27

Жители Южной Осетии поддержали решение министерства образования и науки республики о переносе Дня знаний с 1 на 5 сентября в связи с 14-й годовщиной теракта в Беслане. Опрошенные "Кавказский узлом" цхинвальские женщины удивлены решением властей Северной Осетии о совмещении траурных мероприятий с началом учебного года.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии решили не переносить начало учебного года с 1 на 4 сентября из-за Дня скорби по жертвам теракта в Беслане, несмотря на просьбы местных жителей.

Группа террористов 1 сентября 2004 года захватила и удерживала в спортзале бесланской школы №1 1128 заложников. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек были ранены, говорится в материале "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

"Минус всего осетинского народа в том, что со временем память стирает те ужасы, которые с нами происходили. Меня удивляет, что в Северной Осетии учеба началась 1 сентября. В этот день жестоко были замучены террористами ни в чем неповинные дети, и мне кажется кощунственным начинать учебный год со смеха и звонка колокольчика", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" медсестра городской поликлиники Цхинвала Аза Джиоева.

Мне кажется кощунственным начинать учебный год со смеха и звонка колокольчика

Как отметила преподаватель Зарина Кокоева, "бесланская трагедия - боль для всего осетинского народа".

"Когда я вспоминаю, сколько невинных детей и взрослых были убиты в сентябре 2004 года, то становится страшно, ведь на их месте мог оказаться каждый из нас, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". - Время идет, но раны пока не зажили и, наверное, не заживут. Я считаю правильным то, что руководство Южной Осетии перенесло начало нового учебного года с 1 на 5 сентября. Из-за этих трех дней с нашими детьми ничего не случился, но зато мы вспомним жертв теракта в Беслане".

Жители столицы Южной Осетии считают, что дни с 1 по 3 сентября должны быть памятными днями во всей Северной Осетии, а не только в Беслане.

Из-за этих трех дней с нашими детьми ничего не случился, но зато мы вспомним жертв теракта в Беслане

"Для меня Осетия едина, и горе тоже одно общее. Я считаю неправильным то, что в Северной Осетии не перенесли День знаний в память о погибших в Беслане заложниках", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" студентка Юго-Осетинского госуниверситета Анна Кокоева.

"Больно и страшно, когда умирают дети. Бесланская трагедия всегда в моем сердце. Сколько бы лет ни прошло, жители Южной Осетии всегда будут считать 1 сентября днем траура и скорби. То, что мы перенесли начало нового учебного года на 5 сентября в связи с Днём скорби по жертвам бесланской трагедии, будет примером для подрастающего поколения нашей республики", - сказала "Кавказскому узлу" предприниматель Анна Бязпрова.

"Беслан - наша общая боль. Думаю, давно надо было сделать эти дни траурными как в Северной, так и в Южной Осетии, ведь эта трагедия потрясла не только осетинский народ, но и весь мир. Мы должны помнить Бесланскую трагедию, чтобы не допустить повторения", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Алена Кисиева.

Давно надо было сделать эти дни траурными как в Северной, так и в Южной Осетии

По мнению прихожанки церкви Аланской епархии в Цхинвале Марины Елбакиевой, нельзя "осуждать тот факт, что во всех школах Северной Осетии, кроме Беслана, учеба началась 1 сентября".

"Это внутреннее дело Минобразования Северной Осетии. Мы можем только помнить и молиться за души погибших в Бесланской трагедии детей, родителей и учителей. Думаю, общественность Северной Осетии поддержала бы идею переноса начала учебы на несколько дней. Но опять-таки мы не можем указывать, как правильно, а как нет. Пусть такое никогда больше не повторится", - поделилась своим мнением с корреспондентом "Кавказского узла" Елбакиева.

В министерстве образования РЮО корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что в самом Беслане в связи с трауром начало учебного года в школах также перенесли на 5 сентября.

"Делегация Минобразования во главе с министром Натали Гассиевой отправилась в Беслан на два дня. Мы не можем не поддержать наших братьев и сестер на севере и не встать рядом с ними в эти важные для всех нас дни", - сообщил представитель Минобразования Южной Осетии.

По данным ведомства, в этом учебном году в первые классы школ Южной Осетии пойдут 833 ребенка, это существенно больше чем в 2017 году. Всего же в 52 школы республики пойдут 6670 учащихся.

Хроника теракта в Беслане и последовавших за ним событий опубликована в тематическом разделе "Кавказского узла".