02 сентября 2018, 23:46

Спасатели нашли заблудившихся в лесах Кабардино-Балкарии женщин

Заблудившихся в Чегемском районе Кабардино-Балкарии женщин вывели из леса. От дальнейшей помощи спасателей они отказались.

Как писал "Кавказский узел", информация о пропаже двух женщин в лесном массиве Чегемского района Кабардино-Балкарии поступила сегодня около 17.30. 

"По состоянию на 19.20 спасатели нашли женщин и помогли выбраться из лесного массива", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается также, что "от дальнейшей помощи женщины отказались".

В поисково-спасательной операции принимали участие пять сотрудников МЧС. 

Примечание:

"Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе", "Турист из Австрии умер на Эльбрусе", "Житель Кабардино-Балкарии найден спасателями в лесу". 

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