02 сентября 2018, 23:46
Спасатели нашли заблудившихся в лесах Кабардино-Балкарии женщин
Заблудившихся в Чегемском районе Кабардино-Балкарии женщин вывели из леса. От дальнейшей помощи спасателей они отказались.
Как писал "Кавказский узел", информация о пропаже двух женщин в лесном массиве Чегемского района Кабардино-Балкарии поступила сегодня около 17.30.
"По состоянию на 19.20 спасатели нашли женщин и помогли выбраться из лесного массива", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Отмечается также, что "от дальнейшей помощи женщины отказались".
В поисково-спасательной операции принимали участие пять сотрудников МЧС.
"Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе", "Турист из Австрии умер на Эльбрусе", "Житель Кабардино-Балкарии найден спасателями в лесу".
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02 сентября 2018, 23:46
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Спасатели нашли заблудившихся в лесах Кабардино-Балкарии женщин
Заблудившихся в Чегемском районе Кабардино-Балкарии женщин вывели из леса. От дальнейшей помощи спасателей они отказались.
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