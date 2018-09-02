Спасатели нашли заблудившихся в лесах Кабардино-Балкарии женщин

02 сентября 2018, 23:46

Заблудившихся в Чегемском районе Кабардино-Балкарии женщин вывели из леса. От дальнейшей помощи спасателей они отказались.

Как писал "Кавказский узел", информация о пропаже двух женщин в лесном массиве Чегемского района Кабардино-Балкарии поступила сегодня около 17.30.

"По состоянию на 19.20 спасатели нашли женщин и помогли выбраться из лесного массива", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается также, что "от дальнейшей помощи женщины отказались".

В поисково-спасательной операции принимали участие пять сотрудников МЧС.