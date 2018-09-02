Две женщины заблудились в лесах Кабардино-Балкарии

02 сентября 2018, 19:54

Спасатели отправились на поиски двух женщин, заблудившихся в лесном массиве Чегемского района Кабардино-Балкарии.

Информация о заблудившихся женщинах в районе поселка Звездный поступила в МЧС сегодня в 17.30 мск.

"На место происшествия вышли спасатели Поисково-спасательного отряда в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа спасатели помогли пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистам из Екатеринбурга спуститься в безопасное место.