02 сентября 2018, 19:54

Две женщины заблудились в лесах Кабардино-Балкарии

Спасатели отправились на поиски двух женщин, заблудившихся в лесном массиве Чегемского района Кабардино-Балкарии. 

Информация о заблудившихся женщинах в районе поселка Звездный поступила в МЧС сегодня в 17.30 мск.

"На место происшествия вышли спасатели Поисково-спасательного отряда в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники", - говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа спасатели помогли пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистам из Екатеринбурга спуститься в безопасное место.

Примечание:

"Альпинист сорвался в ущелье в горах Кабардино-Балкарии", "Тело погибшего альпиниста нашли на Эльбрусе спустя 36 лет", "Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе". 

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