Пострадавшие при авиаинциденте в Сочи дети выписаны из больницы

02 сентября 2018, 18:54

Врачи отпустили домой двоих детей, госпитализированных после аварийной посадки самолета в аэропорту Сочи. Третья пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, сообщил глава Минздрава Кубани.

Как информировал "Кавказский узел", ночью 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. 18 человек пострадали, трое - двое детей и женщина - были госпитализированы. Женщину доставили в Краснодар и прооперировали.

Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки самолета, среди которых неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов и техническая неисправность, сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

Прооперированная пассажирка самолета остается после операции на лечении в краевой больнице. "Состояние стабильное, удовлетворительное. Двое детей, госпитализированные в больницу Сочи, выписаны домой", — приводит сегодня слова министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова РИА "Новости".

Детям, которые попали в больницу после инцидента, еще не исполнилось одного года, они двойняшки, отметила начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян.

Она подтвердила, что сегодня дети были выписаны. "Помощь оказана в полном объеме всем: и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", - процитировал его слова ТАСС.