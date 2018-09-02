Студенческий чемпионат мира по боксу в Элисте собрал около 1500 зрителей

02 сентября 2018, 17:57

Открытие VIII чемпионата мира по боксу среди студентов собрало полный зал болельщиков в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Калмыкии. По словам зрителей, их привлек масштаб спортивного мероприятия.

Присутствие Кости Цзю порадовало болельщиков

Церемония открытия VIII чемпионата мира по боксу среди студентов прошла 1 сентября в Элисте, зал спорткомплекса "Ойрат-арена", вмещающий 1500 зрителей, был полон, передает со ссылкой на организаторов корреспондент "Кавказского узла".

В чемпионате будут принимать участие более 100 спортсменов из 22 стран, соревнования пройдут "в 10 мужских и трех женских весовых категориях", за первенство поспорят "92 мужчины и 19 женщин", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-центра чемпионата мира Нинель Морозова.

"Помимо 13 комплектов медалей, будут также разыграны три командных кубка. Финал и награждение победителей состоятся 6 сентября. Вход для зрителей на все мероприятия чемпионата мира – свободный", - сообщила она.

Нынешний турнир – "самое крупное международное соревнование в Калмыкии с момента проведения шахматной Олимпиады 1998 года", - отметил в своем выступлении перед собравшимися глава Международной федерации студенческого спорта FISU Олег Матыцин.

"До настоящего времени Элиста была известна в мире спорта благодаря шахматам. Однако в культуре калмыцкого народа важное место всегда занимали единоборства", - подчеркнул он.

Трибуны заметно оживились, когда на сцену поднялся почетный гость турнира – абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю.

"Когда мне было 12-13 лет, мой первый тренер сказал: "На ринге ты должен понравиться людям, потому что бокс – это не только боль и кровь, это определённое искусство, которое мы, спортсмены, должны показать зрителям", - сказал он.

Жители Калмыкии болеют за земляка Богдана Шишкина

"Для нашей республики это очень большой турнир, даже для тех, кто не разбирается в боксе, как я. Думаю, я сегодня пришла бы на открытие, даже если бы мой сын не занимался боксом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Очирова.

По ее мнению, организаторы угадали с почетным гостем. "За Костю Цзю, помню, болел еще мой отец, когда Цзю был любителем. А теперь он один из любимых бойцов моего сына", - отметила она. Очирова рассказала, что пришла на открытие соревнования с 12-летним сыном.

Из всего состава участников ему знаком только калмыцкий боксер Богдан Шишкин, рассказал он.

"Буду за Шишкина, конечно, болеть – земляк", - уточнил подросток.

"В целом, я считаю, это здорово, что мы проводим такое мероприятие – бокс у нас любят", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 50-летний элистинец Михаил Семенов. По его словам, он также будет болеть за Шишкина.

Десятиклассница Анна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что на "Ойрат-арену" пришла за компанию с подругами из-за церемонии открытия, сама она боксом не интересуется.

"Честно говоря, мы немного разочарованы. Был плохой звук, свет – в общем, не понравилось оформление… Но меня впечатлил состав участников. Честно говоря, не особо интересовалась темой, была уверена, что приедут спортсмены из соседних стран [...]. А тут – Афганистан, Япония, Тайвань, Испания, Франция, Германия, Ирландия. Возможно, мы вернемся сюда завтра", - сказала она.

Активисты поспорили о значении чемпионата для республики

Затраты на проведение чемпионата необоснованны, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель калмыцкого отделения партии "Справедливая Россия" Наталья Манжикова.

"Насколько мне известно, республика взяла на себя треть расходов (на проведение турнира, - прим. "Кавказского узла")", - отметила она.

По ее мнению, деньги, потраченные из регионального бюджета, можно было направить на нужды республиканской больницы.

В конце августа во время поездки в Яшалтинский район главы Калмыкии Алексея Орлова мать старшей медсестры в республиканской больнице им. П. Жемчуева пожаловалась ему, что ее дочь получает зарплату размером всего в восемь тысяч рублей, сообщает РИА "Калмыкия".

При этом она не увидела в чемпионата часть предвыборной кампании в парламент. "Признаков нарушений предвыборного законодательства я не усматриваю – турнир проводит Федерация студенческого бокса, которая не имеет отношения к выборам", - пояснила Манжикова.

Проведение чемпионата мира – "безусловно, плюс для республики", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь по идеологической работе калмыцкого отделения КПРФ Мигмир Бембеева.

"Не думаю, что здесь что-то было заранее спланировано и подготовлено к выборам. Я далека от бокса, но, на мой взгляд, от этого турнира может быть только положительный эффект. У турнира довольно высокий уровень. И наша "Ойрат-арена" позволяет проводить такого рода мероприятия. А чем больше будет загружен наш новый спорткомплекс, тем лучше – и для развития спорта, и для имиджа республики", - сказала она.

По данным избиркома Калмыкии, парламентские выборы пройдут 9 сентября. Кандидатом в Народный хурал от "Единой России" 5 августа был зарегистрирован Михаил Ткачев. Глава Калмыкии Алексей Орлов является членом высшего совета партии "Единая Россия", членом президиума регионального политсовета, следует из данных, опубликованных на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".