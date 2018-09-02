Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в семи селах

02 сентября 2018, 11:45

Вооруженные силы Армении 94 раза нарушили режим перемирия на линии соприкосновения за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября азербайджанская сторона заявила о 95 обстрелах своих позиций. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 150 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, с 26 августа по 1 сентября.

С утра 1 сентября до утра 2 сентября были обстреляны позиции в семи населенных пунктах Газахского, Товузского и Гедабекского районов - селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар и Заманлы, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские села были обстреляны с территории Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточняется в сообщении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по данным на 10.40 мск 2 сентября не прокомментировали это заявление на своих сайтах.