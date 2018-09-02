МЧС продлило предупреждение о пожароопасности в Волгоградской области

02 сентября 2018, 08:51

Высокий риск возникновения пожаров в лесах сохранится на территории Волгоградской области до 4 сентября, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", МЧС предупреждало об опасности лесных пожаров в Волгоградской области до 1 сентября.

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на большей части Волгоградской области и в Волгограде 2, 3 и 4 сентября, возможны лесные пожары, сообщило главное управление МЧС по региону на своем сайте.

В отдельных районах на северо-западе области - Еланском, Киквидзенском, Новоанненском и Алексеевском - 4 сентября ожидается высокая пожароопасность, уточнило ведомство.

Спасатели попросили жителей и гостей Волгоградской области не посещать леса в эти дни.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде воздух прогреется до +31 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер скоростью 5 метров в секунду. Днем 3 сентября температура воздуха понизится до +30 градусов, будет ясно, ветер скоростью 4 метра в секунду. 4 сентября днем температура составит +29 градусов, будет так же ясно, ветер до 5 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.