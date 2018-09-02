Таксисты Тбилиси неоднозначно восприняли введение лицензий

02 сентября 2018, 04:59

С 1 октября таксистам в Тбилиси будет запрещено работать без специальной лицензии. Опрошенные "Кавказским узлом" тбилисские таксисты высказали различные мнения по поводу введения разрешений. Одни отметили, что из-за высокой стоимости лицензий из столицы уедут таксисты из регионов, которые составляют конкуренцию местным. Для многих водителей частный извоз - лишь дополнительный заработок, и покупка лицензии себя не окупит, заявили другие таксисты.

Мэрия Тбилиси проводит регистрацию и выдачу лицензий таксистам. С 1 октября работать без лицензии запрещено. Лицензия выдается всем желающим, у которых есть водительские права, сроком на один год. Ее стоимость составляет 100 лари (38,76 доллара), для гибридных автомобилей - 50 лари (19,38 доллара). Для электромобилей лицензия выдается бесплатно, сообщает "Спутник-Грузия".

Саму лицензию, распечатанную в формате А5, необходимо прикрепить на видном месте в автомобиле. На ней будут размещены фотография таксиста, его имя и фамилия, номер разрешения, дата выдачи и срок действия лицензии, номер и марка автомобиля и код быстрого реагирования (QR код).

Изначально чиновники разработали для такси пакет требований, который впоследствии упростили. От таксистов требуется, чтобы на крыше автомобиля был установлен желтый знак такси, автомобиль должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, кроме того, нельзя перевозить больше положенного количества пассажиров.

В будущем мэрия планирует определить требования для такси в ходе проведения консультаций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.

"Техническую проверку такси пройдут в рамках техпроверки, которая будет проводится с 1 января следующего года. Машина должна удовлетворять всем стандартам", - сказал Мумладзе.

По его словам, в настоящее время нет даже приблизительных данных по числу такси в Тбилиси, и они будут получены после завершения регистрации.

Лицензии урегулируют сферу частного извоза

Проведение регистрации такси и выдача лицензии урегулирует эту сферу, которая до сих пор не регулировалась, считает руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе.

При этом он назвал оправданной стоимость лицензии.

"Может, для людей будет сложно отдать такую сумму за лицензию, и жителям регионов это составит неудобство, но... безопасность пассажиров важнее. Автомобиль должен быть технически исправен и безопасен", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, аварии на дорогах зачастую происходят по причине технической неисправности автомобиля.

Он выразил надежду, что при прохождении техосмотра не будет учитываться, когда автомобиль был завезен в Грузию, а будет рассматривать только его техническая исправность.

Он выразил надежду, что при прохождении техпроверки не будут учитывать когда автомобиль завезли в Грузию и будут исходить только из его технической исправности.

Жители Тбилиси высказали различные мнения о введении лицензий

Лицензия в 100 лари окупится очень быстро, за несколько дней, считает таксист Артем.

"Те, у кого хорошие машины, могут окупить стоимость лицензии очень быстро. Она не окупится у тех, кто не хочет работать, или работающих на плохих машинах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Саму инициативу он приветствует. Он даже назвал стоимость получения лицензии "незначительной", посетовав, что ее может получить любой желающий, в том числе жители регионов, приехавшие в Тбилиси на заработки и таким образом ставшие конкурентами местным таксистам.

"В Тбилиси очень много таксистов из регионов. У них старые и грязные машины. Они в них спят", - сказал он.

Частный таксист Юрий также отрицательно высказался о жителях регионов, которые приезжают в Тбилиси, чтобы работать таксистами. По его словам, мало того, что они составляют конкуренцию местными таксистам, они еще плохо знают город и просят пассажиров показывать им дорогу.

По его словам, таксистом он начал работать несколько лет назад, когда купил свой первый старенький автомобиль. Он опасается, что из-за возраста машины и ее неудовлетворительного состояния ему будет сложно получить лицензию, а на приобретение другого автомобиля у него нет средств.

Юрий рассказал, что работа таксистом - единственный источник дохода для его семьи из двух человек. Он отметил, что они живут с 80-летним отцом вдвоем, и постоянный источник денег ­- пенсия отца.

Житель Тбилиси Георгий воспринял инициативу чиновников о введении лицензии отрицательно. В частности, он отрицательно высказался о необходимости получения платной лицензии, так как считает, что такси - это возможность подзаработать в случае острой необходимости.

По его словам, после увольнения с работы он месяц работал таксистом, пока не нашел другую работу. При этом Георгий отметил, что у него не было постоянных клиентов, а бесцельная езда по городу в надежде, что кто-нибудь его остановит, не приносила ежедневного дохода.

Он признался, что в этот период не мог обеспечивать семью из трех малолетних детей и жены-домохозяйки даже на минимальном уровне, и семье финансово помогали родственники.

"При наличии личного автомобиля в критической ситуации можно было подзаработать в такси. Сейчас такой возможности у меня уже не будет, так как лицензия платная. Окупиться она не скоро, и нужны свободные деньги, чтобы за нее заплатить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".