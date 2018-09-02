02 сентября 2018, 04:00

Жители Чечни пожаловались на большие затраты при сборе детей в школу

В школы Чечни в новом учебном году пошли более 270 тысяч детей, из них 30 тысяч - первоклассники, сообщило министерство образования республики. Местные жители пожаловались на подорожание школьных принадлежностей. Они также заявили, что учителя заставляют покупать форму только в их школах.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году в школы Чечни пошли более 30 тысяч первоклассников. По словам представителя Минобразования республики, обучение в три смены из-за недостатка мест велось в 37 школах Чечни. Родители учащихся посетовали на проблемы с приобретением школьной формы и принадлежностей.

Участие в школьных линейках в Чечне приняли первоклассники и ученики старших классов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства образования республики.

"Всего в новом учебном году в образовательных учреждениях республики будут обучаться свыше 270 тысяч детей, более 30 тысяч из них – первоклассники", - сказал сотрудник министерства.

По его словам, в последнюю декаду августа в нескольких районах Чечни открыты четыре новые школы, а также отдельный корпус образовательного учреждения. Кроме того, в ближайшие дни в республике намечено открытие еще нескольких новых школ.

"До начала учебного года новые школы открыты в селении Автуры Шалинского района, селении Ишхой-Юрт и поселке Дружба в Гудермесском районе и Ленинском районе Грозного. Школа в Ишхой-Юрте рассчитана на 360 учащихся, остальные три – на 720 детей каждая. Кроме того, в СОШ № 5 города Урус-Мартан открыт новый корпус на 480 учеников, благодаря чему удалось перевести эту школу на односменное обучение. В ближайшее время в различных районах республики будет открыто еще шесть школ. Таким образом, общее число открытых в новом учебном году общеобразовательных школ составит 11 единиц", -  заявил представитель министерства.

Напомним, что в 2017 году в республике открылись девять новых школ.

Родители учащихся пожаловались на увеличение расходов на сборы в школу и поборы

"Если сравнивать с прошлым годом, то на подготовку ребенка к школе уходит больше средств. Цены на форму, принадлежности и все остальное выросли. Мне пришлось купить новую форму для дочери, портфель, несколько рабочих тетрадей, принадлежности и спортивную форму, так как у них вводятся занятия в спортзале. Потратили больше 15 тысяч. В прошлом году было тысяч 10-12 на ребенка", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Залина.

"Форму заставляют брать именно в школе, куда завезли комплекты для девочек и мальчиков. Качество ее довольно низкое, ткани тоже не ахти, но выхода нет, приходится брать. Отдали за нее 2 600 рублей. Плюс объявили, что для класса будут закупать отдельно рабочие тетради и еще что-то, и пришлось сдать еще 1 400 рублей. Нормальный школьный портфель обошелся в 3 500, потом еще сменная рубашка, обувь, куртка и много всего по мелочи. У меня учатся двое детей, ушло больше 30 тысяч", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Седа.

В мае жители поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района Чечни пожаловались на принуждение к покупке школьной формы "Фирдаус". Такое название носит модный дом, принадлежащий дочери Рамзана Кадырова. Кроме того, жители поселка заявили, что прием документов при поступлении ребенка в первый класс стоит 350 рублей.

"Как обычно, сначала объявили, что учебники и рабочие тетради есть, но сейчас выясняется, что несколько рабочих тетрадей, плюс учебник по чеченскому языку надо приобретать самим. Учебные занятия начинаются с понедельника (3 сентября), тогда же обещали сообщить расписание занятий, и что еще надо будет докупить", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Айшат.

В школах Чечни прошли первые в новом учебном году открытые уроки. Для учащихся первых и старших классов они прошли 1 сентября, для учеников средних классов будут проведены в понедельник, 3 сентября.

"С учащимися средних и старших классов необходимо будет провести беседы по ситуации в республике и теме угрозы распространения экстремистской идеологии с учетом недавних трагических событий в Грозном и Шали, когда подростки нападали на полицейских. Других указаний пока что нет, но с началом учебного года они, вероятнее всего, появятся, поскольку глава республики потребовал усилить контроль за детьми в школах. Будем больше взаимодействовать с родительскими комитетами, проводить беседы с участием богословов и силовиков", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" педагог одной из грозненских школ Мадина.

20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном были совершены нападения на силовиков. По данным правоохранителей, четверо нападавших были убиты, а еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за эти нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Возраст  нападавших - а им было от 11 до 18 лет - подтвердил вывод об омоложении подполья, сделанный в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченское подполье растет, но молодеет". После серии нападений Рамзан Кадыров дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов. Жители республики расценили это как попытку установить тотальный контроль над детьми и молодежью.

Примечание:

"В массовом ифтаре в Грозном приняли участие более 30 тысяч верующих", "Жители Чечни рассказали о "духовной паспортизации" в школах и вузах", "Власти Чечни обязали полицейских читать молитвы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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