02 сентября 2018, 02:34

Садоводы в Сочи добились восстановления энергоснабжения

Энергоснабжение садоводческого товарищества "Чаевод" в Сочи восстановлено. Однако садоводы из соседнего товарищества "Зодчий" остаются без электроэнергии с 16 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля более 100 членов садового товарищества "Чаевод" оказались отключены от трансформаторной подстанции. Председатель соседнего товарищества, распоряжающегося подстанцией, объяснил это тем, что мощностей на всех не хватает, а также долгами "Чаевода" по оплате электроэнергии. 16 июля в аналогичной ситуации оказались члены товарищества "Зодчий".

Сообщение о том, что около 40 домов садоводов в Сочи отключены от электроснабжения, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "150 человек находятся без электричества", - написал автор сообщения.

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"Чаевод" вновь подключен к энергоснабжению с 1 сентября. Председатель соседнего товарищества по требованию главы Сочи передала специалистам электросетей ключи от подстанции. 

Заявка СНТ "Чаевод" и "Зодчий" на передачу подстанции на баланс электросетей находится на рассмотрении у энергетиков, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители обоих товариществ.

Однако, как уверяют представили "Чаевода" и "Зодчего", они так и не смогли добиться от председателя соседнего товарищества документов о собственности.

"Свет в СНТ "Чаевод" дали через два месяца хождений по инстанциям. Однако никто не наказал за самоуправство организатора отключения. Не подключенным остается СНТ "Зодчий". Мы подали заявки на передачу подстанции на баланс электросетей, так как никто не дает гарантий, что женщина, которая объявила себя собственницей, не отключит нас вновь, когда ей вздумается", - отметил представитель СНТ "Чаевод" Александр Сазонов.

Примечание:

"Сочинцы выступили против предложения мэрии строить в садах многоэтажки", "Жители Сочи рассказали о продаже квартир в предназначенных под снос домах", "Более 200 жильцов многоквартирного дома в Сочи жалуются на перебои в электроснабжении".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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