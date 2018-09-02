Садоводы в Сочи добились восстановления энергоснабжения

02 сентября 2018, 02:34

Энергоснабжение садоводческого товарищества "Чаевод" в Сочи восстановлено. Однако садоводы из соседнего товарищества "Зодчий" остаются без электроэнергии с 16 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля более 100 членов садового товарищества "Чаевод" оказались отключены от трансформаторной подстанции. Председатель соседнего товарищества, распоряжающегося подстанцией, объяснил это тем, что мощностей на всех не хватает, а также долгами "Чаевода" по оплате электроэнергии. 16 июля в аналогичной ситуации оказались члены товарищества "Зодчий".

Сообщение о том, что около 40 домов садоводов в Сочи отключены от электроснабжения, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "150 человек находятся без электричества", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Чаевод" вновь подключен к энергоснабжению с 1 сентября. Председатель соседнего товарищества по требованию главы Сочи передала специалистам электросетей ключи от подстанции.

Заявка СНТ "Чаевод" и "Зодчий" на передачу подстанции на баланс электросетей находится на рассмотрении у энергетиков, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представители обоих товариществ.

Однако, как уверяют представили "Чаевода" и "Зодчего", они так и не смогли добиться от председателя соседнего товарищества документов о собственности.

"Свет в СНТ "Чаевод" дали через два месяца хождений по инстанциям. Однако никто не наказал за самоуправство организатора отключения. Не подключенным остается СНТ "Зодчий". Мы подали заявки на передачу подстанции на баланс электросетей, так как никто не дает гарантий, что женщина, которая объявила себя собственницей, не отключит нас вновь, когда ей вздумается", - отметил представитель СНТ "Чаевод" Александр Сазонов.