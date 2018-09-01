01 сентября 2018, 22:13

"Краснодар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России

Встреча игроков футбольных команд "Краснодар" и "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

Игра прошла сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе.

Сначала на 33-й минуте Мануэл Фернандеш забил пенальти и вывел "Локомотив" вперед, однако через шесть минут игрок краснодарской команды Вандерсон сравнял счет, передает сегодня "Интерфакс". Победный для "Краснодара" гол забил на второй минуте Магомед-Шапи Сулейманов.

По итогам игры "Краснодар" с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, "Локомотив", набравший на два балла меньше, разместился на седьмом.

"Кавказский узел" писал, что встреча футболистов "Краснодара" и "Локомотива" 30 апреля в 28-м туре чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу краснодарской команды.

Примечание:

"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России", "Грозненцы рассказали о принудительном посещении футбольного матча", "Анжи" проиграл "Зениту" в матче чемпионата России".

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