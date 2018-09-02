Участники Вахты памяти заявили о важности знакомства детей с бесланской трагедией

02 сентября 2018, 01:00

В бесланской школе №1 проходит трехдневная Вахта памяти по 334 погибшим при теракте 14 лет назад. Жители Северной Осетии 1 сентября приехали почтить память жертв теракта вместе с детьми и внуками, чтобы рассказать им о трагедии.

Как сообщал "Кавказский узел", праздничные линейки ко Дню знаний сегодня во всех районах Северной Осетии, кроме Правобережного, где учебный год начнется 5 сентября. В Южной Осетии приняли решение о переносе начала учебного года с 1 на 5 сентября во всех школах из-за Дня скорби по жертвам бесланской трагедии.

В Северной Осетии каждый год 1 сентября начинается трехдневная Вахта памяти по погибшим при теракте в Беслане в 2004 году. В эти дни жители республики приходят в школу №1 Беслана, приносят туда цветы и ставят свечи в спортзале.

Траурная панихида по погибшим в теракте в школе №1 началась утром 1 сентября. Во дворе собрались глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, жители и гости республики, а также те, кто потерял в теракте близких людей. Они возложили цветы и поставили свечи в спортзале школы, где террористы три дня удерживали заложников, передает корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Владикавказа Фатима Каллагова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в этот день впервые привезла в бесланскую школу своего 11-летнего сына, потому что считает, что дети должны знать историю.

"В первый раз я была здесь в 2007 году... Не могла раньше приехать. Очень тяжело это все переносится. Пока рос сын, рассказывали ему о том, что произошло. Ему уже 11 лет, и я решила все-таки привезти его сюда, чтобы он увидел все своими глазами. Наши дети должны это помнить. Это наша история, это наша боль, это наша скорбь", - сказала она.

Шестилетнюю внучку привел в школу житель Беслана Ахсарбек Дзагоев, чтобы показать место, где произошла трагедия, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, он потерял в те дни несколько родственников и знакомых.

"Я хорошо знал Ивана Каниди, который погиб здесь, и некоторых других. Здесь погибли люди от одного года до 85 лет. Их не вернешь, но они все останутся в наших сердцах: дети, учителя, родители. У меня здесь погибли 23-летняя дочь и жена двоюродного брата, другие родственники", - сказал он.

Иван Каниди - учитель физкультуры, погибший при теракте. Школе-интернату со спортивным уклоном, открытой в Беслане 6 сентября 2010 года, было присвоено его имя.

"Не дай Бог, чтобы это повторилось. Мы каждый год приходим сюда. Детей сюда обязательно надо приводить. Пусть они знают", - считает Дзагоев.

По его мнению, было бы целесообразно, чтобы бы учебный год во всей республике начинался 5 сентября. "Это траур, трагедия. Неправильно, что здесь не учатся, а в других школах учатся", - сказал он.

Воспитатель Курлан Бельгенова, работающая с детьми с диагнозом ДЦП, приехала в Беслан из Казахстана второй раз, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она мечтала посетить Северную Осетию с 2004 года и только 2017 году ей это удалось сделать впервые, рассказала воспитатель.

"Моя задача была приехать, положить цветы детям, которые погибли, и уехать. Я ехала четверо суток из Астаны, сделала три пересадки на поезде. Это был очень долгий путь", - пояснила она.

Женщина рассказала, что все три дня теракта не могла понять, как можно просто пойти на 1 сентября и пережить такой ужас. "Сегодня моя внучка пошла в первый класс, но я не с ней, а здесь. Когда она вырастет, то поймет, что есть более важные дела в жизни. В такие моменты надо поддерживать друг друга, независимо от нации, от статуса. Если мы будет дарить больше добра, тогда и терактов будет меньше", - сказала Бельгенова.

Днем 1 сентября во Дворце культуры Беслана состоялась пресс-конференция комитета "Матери Беслана", а во Владикавказе в Северо-Кавказском филиале государственного центра современного искусства в составе "Росизо" открылась выставка "Беслан. Минута тишины".

1 сентября 2004 года террористами были захвачены 1128 заложников, их держали в спортзале бесланской школы №1. Операция по освобождению заложников завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек были ранены. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", хроника теракта и последовавших за ним событий размещена в разделе "Хроники".