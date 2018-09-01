50 школьников из 300 пришли на День знаний в школу Теречного

01 сентября 2018, 21:26

Большая часть учеников проигнорировала День знаний в дагестанском селе Теречное. 250 детей родители оставили дома в знак протеста против обучения в ветхой турлучной постройке.

Как писал "Кавказский узел", в селе Теречное школьники и их родители несколько лет ожидают строительства в их селе новой школы взамен турлучной постройки полувековой давности. В этом году строительство школы в Теречном началось, но было остановлено из-за нарушений. Из-за нехватки помещений в этом году школа отказала в приеме двадцати детей, которым по возрасту можно идти в первый класс. Некоторые родители заявили, что не пустят своих детей на занятия в ветхую школу.

Сообщение об аварийном состоянии школы в селе Теречное поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "В школе не то что детей учить, скотину держать нельзя! Потому что школа старая, турлучная постройка, вот-вот разрушится", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В торжественной линейке, посвященной Дню знаний, приняли участие в основном дети тех, кто работает в школе, и их родственников, передает корреспондент "Кавказского узла".

Из 40 детей, который должны были в этом году пойти в первый класс, пришло 11, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» депутат сельского собрания Магомед Разаков.

День знаний дети жителя села Теречное Умара Идрисова провели у телевизора, наблюдая, как в других городах проходит этот праздник, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Любовь Баширова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын и дочь в этот день также остались дома.

«На протяжении шести лет мы каждый год слышим, что вот на следующий год будет в селе новая школа», - пожаловалась она.

На День знаний пришло так мало учеников потому, что дети в Теречном "не любят участвовать в праздниках", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" завуч школы Али Абдулаев.

Родители, дети которых не пришли в школу первого сентября, вновь рассказали о сложной ситуации с обучением у школе в Теречном, эти же проблемы ими были озвучены в сентябре 2013 года, передает корреспондент "Кавказского узла".

В 2013 году в День знаний в селении Теречное Хасавюртовского района родители школьников и учителя потребовали в видеообращении к президенту России Владимиру Путину и на тот момент врио главы Дагестана Рамазану Абдулатипову рассказали о том, что обучение в ветхой школе угрожает жизням и здоровью учеников.

Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что хотят знать, кто займется строительством школы, за какой срок она будет построена, и куда ушли деньги, выделенные на строительство школы.

В июле 2015 года правительством Дагестана было подписано распоряжение, о том, что строительство школы в селе Теречное должно начаться в 2016 году, общий объем финансирования - 225,17 млн рублей, рассказал в августе 2016 года депутат сельского собрания Теречного Магомед Разаков.

По их словам, никто из районного руководства, а также высокопоставленных чиновников республиканских ведомств уже давно не посещает школу селения Теречное. «Потому что знают - им будет задано слишком много неудобных вопросов, на которые нужно отвечать. Только, видно, нечего сказать ни нам, родителям, ни нашим детям, ни учителям», - сказала Баширова.

К концу дня от всех учителей потребовали составить списки детей, которые отсутствовали на Дне знаний и указать, по какой причине это произошло, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Идрисов.