Жители Краснодара рассказали о катастрофической нехватке школ

01 сентября 2018, 23:17

В новых микрорайонах Краснодара не хватает школ, а действующие переполнены, сообщили жители Краснодара. Новая школа в микрорайоне "Губернский", которая открылась 1 сентября, набрала 23 первых классов, рассказали родители.

Новый рекорд: параллель первых классов от «А» до «Ч»

Начальник отдела общего образования минобразования Краснодарского края Ольга Лозовая рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в школы Кубани в этом году пошли 650 тысяч человек, это на 20 тысяч человек больше чем в прошлом году.

«В Краснодаре в школы пошли 138 тысяч детей, из них 16 тысяч первоклассников. По сравнению с прошлым годом, школьников в Краснодаре стало на 10 тысяч больше», - отметила Лозовая. При этом, по ее словам, в общей сложности на Кубани введено 8 520 дополнительных мест в школах за счет строительства новых школ и возведения пристроек к существующим зданиям, еще 3200 – за счет приобретения и капремонта учебных заведений.

Тем не менее никто без места не остался, все пошли сегодня в школу

«В крае к новому учебному году введено в эксплуатацию пять новых школ. В Северском, Туапсинском районах, на хуторе Ленина под Краснодаром и в новом микрорайоне «Губернский», - рассказала Ольга Лозовая. По ее словам, на 2018 год запланировано строительство восьми школ и четырех детских садов, в 2019 году начнется строительство девяти школ в разных районах Кубани и в Краснодаре.

Представитель минобразования региона согласна с претензиями родителей, что мест в школах Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска не хватает. «Тем не менее никто без места не остался, все пошли сегодня в школу, если кому-то не хватило места в учебном учреждении по месту жительства, ему предоставили место в другой ближайшей школе», - сообщила Лозовая.

Она отметила, что новая школа в краснодарском микрорайоне «Губернский», только открылась, но уже побила прошлогодний рекорд по количеству первых классов, их набрали 23 - от «А» до «Ч». "В прошлом году в 66-й школе было 20 первых классов. Новая школа была построена за счет застройщика и выкуплена муниципалитетом", - отметила Лозовая.

Первый звонок в режиме давки

В новой школе микрорайона «Губернский» Краснодара, которая является филиалом средней школы №66, поскольку ей не успели присвоить номер, сегодня целый день проходят линейки, передает корреспондент «Кавказского узла». Школа рассчитана на 1550 человек, но набрали 3000 детей. Первая линейка прошла для учеников первых и девятых классов.

«Только две параллели на линейке, но уже не протолкнуться. Мы не смогли даже посмотреть линейку, привели ребенка первый раз в первый класс, даже сфотографировать не можем его первый звонок», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать первоклассника Галина Юрьева. Она отметила, что мест для родителей на линейке предусмотрено не было.

Мы тут дежурили по ночам, чтобы записать своих детей

«Нам сначала сказали вообще уйти за территорию, - рассказала женщина. - Но наши дети еще маленькие, только вчера из детского сада, могли бы испугаться. Все равно мы пошли. Я подошла в то место, где стояли представители администрации города, чтобы сделать несколько фото. На меня набросились, мол, уйдите, тут администрация только может стоять».

По ее словам, она записывала своего ребенка в школу еще в феврале. «Мы тут дежурили по ночам, чтобы записать своих детей. Подали документы, а зачислили нас только в июле, в подвешенном состоянии находились все, возьмут-не возьмут», - рассказала женщина.

Екатерина Богданова привела в первый класс свою дочь, женщина сообщила, что из-за давки дети устали и фактически не почувствовали праздника.

«Губернатор везде озвучивал, что школа рассчитана на 1550 человек, набрали же по факту 3000! Как дети будут учится? Оказывается, будет три смены, но третью так напрямую не называют, поскольку это незаконно, – второй поток второй смены», - сообщила "Кавказскому узлу" женщина. По ее словам, новый микрорайон «Губернский» активно застраивается, а школа построена только одна.

Оказывается, будет три смены, но третью так напрямую не называют, поскольку это незаконно, – второй поток второй смены

«Мы, когда покупали квартиру, нам показывали схему территориального планирования микрорайона, на которой были зарезервированы места под строительство трех школ. Два участка так и стоят пустыми, нам в мэрии сказали, что денег на строительство в бюджете нет. Третий участок уже застроен очередным жилым комплексом», - рассказала женщина.

Тамара Гудкова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сына с трудом взяли в девятый класс новой школы.

«Мы живем в Музыкальном микрорайоне, где нет школ вообще, мы учились в переполненной 66-й, решили пойти в новую школу, она к нам ближе, мне пришлось скандалить, чтобы его записали», - рассказала женщина. При этом она отметила, что новая школа очень большая, просторная и оснащена по последним стандартам.

«Конечно, хочется, чтобы ребенок учился в комфортных условиях. Очень хорошо сделали, интересный проект. Мы, конечно, не надеемся на хорошее образование в переполненной школе, нанимаем репетиторов, дома занимаемся», - заметила она.

Жилые дома на месте обещанных школ

Активистка микрорайона Музыкальный Кристина Белая рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в микрорайоне проживает 45 тысяч человек, в соответствии с планом территориального планирования также планировалось строительство школ, но сейчас все муниципальные участки застроены жилыми домами.

«Последний муниципальный участок на Московской отдали застройщику, который сказал, что откроет в новом жилом комплексе детский сад на 20 мест, частный. Мы были в прошлом году на приеме у губернатора, он нам сказал, что не будет там многоэтажки. Но потом нам пришло письмо от мэра, что многоэтажный жилой дом все же будет», - рассказала женщина.

Собственник готов построить там школу. Но власти не идут ему навстречу

По ее словам, жители микрорайона собрали 1282 подписи под требованием построить школу и детский сад, они были переданы в администрацию города и проигнорированы. «Сейчас есть один свободный участок в частной собственности, причем собственник готов построить там школу. Но городские власти не идут ему навстречу, говорят, что участок недостаточно большой для строительства типового здания, а на разработку индивидуального проекта денег в бюджете нет», - утверждает активистка.

Пока городские власти обещают, все свободные участки застраиваются новыми домами, отметила Белая. «По нормам школа должна быть в шаговой доступности для ребенка, он не должен переходить оживленные трассы. А у нас на пути в 66 школу и в новую, куда мы по месту жительства приписаны, огромные магистрали – это Российская, Московская, Петра Метальникова», - рассказала она.

Активистка отметила, что ее дети дошкольного возраста, в детский сад их приходится возить. «Шесть остановок - если на автобусе, а вообще у нас тут без машины жить невозможно, возить детей приходится и в сад, и в школу, и в поликлинику, здесь ничего нет. Нам обещали, что построят школы и детские сады в микрорайоне за Метальникова, но там уже десять жилых комплексов строят», - отметила она.

Жительница Музыкального микрорайона Ксения рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что во время предварительной записи в феврале ей отказали в записи ребенка в первый класс в 66 школу.

«Нам сказали, чтобы мы пришли в июле, мы пришли, и нам дали письменный отказ, сказали, что мест нет. Предложили новую школу в «Губернском», но это далеко. В ЖК «Московском» в 74 школу нас не взяли, пришлось идти в начальную школу №94, через четыре года опять придется бегать по школам», - рассказала женщина.

Школа рассчитана на 550 человек, по факту в ней учатся 2380 человек, в классах больше 40 человек

Координатор «Открытой России» Яна Антонова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в мае этого года активисты собрали подписи под обращением к губернатору с просьбой построить отдельное здание для начальной школы № 55 в микрорайоне "Юбилейный". Обращение передали в общественную приемную администрации края.

«Власти города намерены построить пристройку к школе, это сократит спортивную площадку, с территорией школы граничит свободный участок, находящийся в региональной собственности. Мы просим построить там отдельное здание для малышей», - сообщила Антонова. По ее словам, на обращение жителей Юбилейного региональная власть не реагирует несколько месяцев.

По информации Антоновой, все школы микрорайона переполнены, дети учатся в две смены. «Школа №101 рассчитана на 550 человек, по факту в ней учатся 2380 человек. При этом в классах больше 40 человек», - сообщила Антонова.

Права на доступность образования нарушены

Главный редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблема с нехваткой школ не может решиться в ближайшее время из-за отсутствия градостроительной политики. По его словам, во всех новых микрорайонах Краснодара школы существуют только на бумаге, а по факту участки застраиваются очередными высотками.

Федеральный центр дает деньги на строительство школ, но регион их не берет, потому что не сможет освоить

«Застройщик утверждает проектные документы на участок, в котором указывает, что вместе с жилым комплексом он должен построить школу и детский сад, потом он банкротиться, участок забирает кредитор и строит там жилой комплекс по решению суда без всяких школ», - заявил Потапов. Он отметил, что проблема не в недостатке финансирования, на который зачастую ссылаются власти, а в том, что на строительном рынке Краснодарского края сейчас не осталось крупных компаний.

«Федеральный центр дает деньги на строительство школ, но регион их не берет, потому что не сможет освоить», - рассказал Потапов.

Кроме того, региональные власти не используют, по мнению Потапова, типовые проекты для строительства школ. «Хотя об этом Кондратьев говорил, но на мой взгляд, нужно использовать проекты из сборного железобетона, которые были в советское время, тогда школу на 1500 человек строили год, а не пять лет, как школу на хуторе Ленина. То есть власть не заинтересована в экономии бюджетных средств и в строительстве школ», - отметил Потапов.

Это проблема школы, куда они денут столько детей, но взять обязаны всех

Юрист компании «Консалтинг партнер» Наталья Баянова сообщила, что руководство не может отказывать в приеме в школу детям, которые закреплены за ней по месту жительства.

«Это проблема школы, куда они денут столько детей, но взять обязаны всех, а не обрекать родителей на хождения по учебным учреждениям. Я советую в таких случаях требовать письменный отказ и идти с ним в прокуратуру», - рассказала Баянова.

По ее словам, в Краснодаре массово нарушаются права детей и их родителей на доступность образования.

«Это вообще конституционная обязанность властей. Кроме того, грубо нарушаются требования СанПиНа. В нем четко сказано, что в школе должно быть столько учеников, на сколько она рассчитана изначально», - рассказала Баянова, отметив, что у каждого ученика должна быть шаговая доступность к школе, расстояние от учебного учреждения до дома не должно превышать 500 метров.

Отметим, что ранее жители Кубани пожаловались на дороговизну сборов детей в школу. Цены на одежду для школьников и канцтовары выросли за год в полтора раза, многодетным родителям приходится копить или занимать деньги перед началом учебного года, рассказали родители.