Защита Кочаряна попросила суд дополнить решение о его освобождении

01 сентября 2018, 19:33

Адвокаты подали жалобу в Кассационный суд Армении, в которой указали два основания для освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна, не учтенные Апелляционным судом.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Апелляционный суд отменил решение об аресте Роберта Кочаряна, сославшись на его неприкосновенность как бывшего президента Армении.

Роберт Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване 1-2 марта 2008 года. Массовые беспорядки в Ереване начались 1 марта 2008 года после разгона митинга оппозиционеров, не согласных с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах. В столкновениях с полицейскими погибли 10 человек, более 250 получили ранения. 1 марта Роберт Кочарян, продолжавший оставаться на президентском посту, ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников, сообщается в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

Жалоба в Кассационный суд Армении подана 31 августа вечером, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Айк Алумян.

По его словам, защита Кочаряна протестует против того, что Апелляционный суд Армении в своем решении об изменении меры пресечения учел лишь одно из трех представленных адвокатами оснований - неприкосновенность - по которым Роберт Кочарян должен быть освобожден.

Одно из оснований, которое не учел суд, связано с той частью обвинения, согласно которой во время трагических событий в 2008 году вместо утвержденного чрезвычайного положения было введено военное положение, при котором использовались вооруженные силы, сформирована новая структура военного управления, по приказу которой были перемещены армейские подразделения, отметил Айк Алумян.

Второе основание, которое не учел Апелляционный суд, по мнению адвокатов, это сам указ об установлении чрезвычайного положения, который обвинение квалифицирует как антизаконный.

"Законность или антизаконность может установить только Конституционный суд. Следствие или суды не имеют права давать такую оценку. До тех пор, пока Конституционный суд не даст свою оценку, такого обвинения не может быть", - заявил Айк Алумян.

Он пояснил, что защита в жалобе требует Кассационный суд рассмотреть этот момент.

Напомним, после освобождения Кочаряна Специальная следственная служба Армении распространила заявление, в котором назвала это решение "незаконным". 16 августа глава службы заявил, что судья, освободивший Кочаряна из-под ареста, должен был взять самоотвод, так как работал в администрации Роберта Кочаряна и выносил приговоры "по делу 1 марта". 20 августа Генпрокуратура Армении обжаловала в Кассационном суде решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна.