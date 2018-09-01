01 сентября 2018, 15:25

Лидер грузинских националистов задержан после ролика о боевой подготовке

Руководитель "Национального единства Грузии" Георгий Челидзе заподозрен в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное на странице этой националистической организации в соцсети, сообщило МВД Грузии. "При обыске на квартире обвиняемого полиция изъяла в качестве вещественных доказательств разного типа оружие и 28 патронов, по которым назначена соответствующая экспертиза", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит от двух до пяти лет, со ссылкой на ведомство передает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

В ролике под названием "Выходной фашиста" рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов "Национального единства Грузии". На кадрах молодые люди стреляют из автомата, информируют "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" не располагает комментариями задержанного или его представителей относительно данной информации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 мая "Национальное единство Грузии" в пику сторонникам реформы наркополитики провели акции против наркотиков. При этом Георгий Челидзе высказал угрозы в адрес участников акции "За наши права".

Примечание:

"Шесть участников акции протеста у "Рустави-2" задержаны в Грузии", "77 кандидатов в депутаты парламента Грузии прошли проверку на наркотики", "213 килограммов героина изъято в порту Батуми".

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