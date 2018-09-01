Вахта памяти по жертвам бесланского теракта началась в Северной Осетии

01 сентября 2018, 14:39

Трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в Беслане в 2004 году началась сегодня с возложения цветов в мемориальном комплексе. К полудню мемориал посетили около тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня во всех районах Северной Осетии, кроме Правобережного, проводятся праздничные линейки ко Дню знаний. В Правобережном районе учебный год начнется 5 сентября. При этом в Южной Осетии приняли решение о переносе начала учебного года с 1 на 5 сентября во всех школах из-за Дня скорби по жертвам бесланской трагедии.

В Северной Осетии ежегодно 1 сентября начинается трехдневная Вахта памяти по погибшим при теракте в Беслане в 2004 году. В эти дни жители республики идут в школу №1 Беслана, приносят цветы и ставят свечи в спортзале.

Траурные мероприятия начались сегодня с восьми часов утра. В 09:15 мск - именно в то время, когда 1 сентября 2004 года на школу напали террористы - в мемориальном комплексе, созданном в спортзале, где держали заложников, прозвенел школьный звонок. Люди зажигают перед фотографиями погибших свечи, оставляют цветы, игрушки и бутылки с водой - как напоминание о том, что заложники страдали от жажды.

К 12:23 мск мемориал посетили около тысячи человек, сообщает "Российская газета".

На видео, опубликованном сегодня на Youtube, чиновники возлагают цветы к поклонному кресту, установленному в центре разрушенного спортзала бесланской школы. Человек в военной форме отдает честь, представители духовенства крестятся, слышен плач.

После траурной церемонии в Беслане состоится пресс-конференция комитета "Матери Беслана". Вахта памяти завершится 3 сентября на мемориальном кладбище, известном как Город ангелов, где покоятся жертвы теракта. Траурные мероприятия пройдут также во Владикавказе, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, отмечает ТАСС.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале бесланской школы №1. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника теракта и последовавших за ним событий.