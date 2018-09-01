Спасатели эвакуировали 40 человек с затопленной дороги в Сочи

01 сентября 2018, 12:43

Автобус заглох на подтопленной трассе между Адлером и Красной Поляной, спасатели вывезли пассажиров на лодке.

Сочинские дороги оказались подтопленными после дождей, в потоках воды застряли автомобили и пассажирский автобус. Спасатели подплывали к ним на резиновых лодках.

"Из пассажирского автобуса спасатели эвакуировали порядка 40 человек", - цитирует представителя Южного поисково-спасательного отряда МЧС России "Интерфакс".

На видео, опубликованном сегодня в сообществе "ЧП Сочи" в Instagram, виден подтопленный участок четырехполосной трассы, посреди которого стоит автобус. Пассажиры, которых спасатели вывозят на сухой участок, бурно выражают свою радость.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие дни в Сочи осадков не ожидается. Сегодня в городе +30, скорость ветра 2 м/с. Жители и гости Кавказа и юга России с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.