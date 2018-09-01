01 сентября 2018, 12:43

Спасатели эвакуировали 40 человек с затопленной дороги в Сочи

Автобус заглох на подтопленной трассе между Адлером и Красной Поляной, спасатели вывезли пассажиров на лодке.

Сочинские дороги оказались подтопленными после дождей, в потоках воды застряли автомобили и пассажирский автобус. Спасатели подплывали к ним на резиновых лодках.

"Из пассажирского автобуса спасатели эвакуировали порядка 40 человек", - цитирует представителя Южного поисково-спасательного отряда МЧС России "Интерфакс".

На видео, опубликованном сегодня в сообществе "ЧП Сочи" в Instagram, виден подтопленный участок четырехполосной трассы, посреди которого стоит автобус. Пассажиры, которых спасатели вывозят на сухой участок, бурно выражают свою радость.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ближайшие дни в Сочи осадков не ожидается. Сегодня в городе +30, скорость ветра 2 м/с. Жители и гости Кавказа и юга России с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Проект доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Поезда выбились из графика из-за непогоды на Кубани", "Спасатели предупредили о возможном образовании смерчей в Анапе", "Два смерча образовались у Черноморского побережья Краснодарского края".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 сентября 2018, 13:40

01 сентября 2018, 12:43

01 сентября 2018, 12:32

01 сентября 2018, 12:05

01 сентября 2018, 10:50

  • Жители Чечни связали смену кадия в Шали с нападениями на силовиков

    Новый исламский судья назначен в Шалинском районе Чечни, выходцами из которого были подростки, совершившие серию нападений на полицейских. Местные жители считают, что это назначение связано с ужесточением контроля властей за молодежью и подготовкой выдворения из Чечни родственников нападавших.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости