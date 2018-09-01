01 сентября 2018, 12:32

Мина времен Великой Отечественной войны обезврежена на Ставрополье

Снаряд обнаружил рабочий при выполнении земельных работ на территории сельхозпредприятия в городе Новопавловске, сообщили в Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю.

Мужчина из поселка Комсомолец, что на окраине Новопавловска, 31 августа случайно наткнулся на старый ржавый боеприпас.

После его сообщения в экстренные службы на место прибыли сотрудники ОМОН и инженеры-саперы Росгвардии, передает ГТРК «Ставрополье». Эксперты, осмотрев находку, определили, что снаряд для миномёта калибра 120 мм, судя по следам коррозии, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд, несмотря на возраст, мог представлять угрозу, и его с помощью накладного заряда уничтожили, говорится в сообщении от 31 августа на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 августа владелец частного дома в кубанском поселке Северном на огороде нашел 50-миллимтровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд также был уничтожен накладным зарядом.

Примечание:

"Жители кубанского поселка рассказали о проблемах после обнаружения бомбы", "Авиабомба времен Великой Отечественной войны обезврежена в Волгоградской области", "Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 сентября 2018, 13:40

01 сентября 2018, 12:43

01 сентября 2018, 12:32

01 сентября 2018, 12:05

01 сентября 2018, 10:50

  • Жители Чечни связали смену кадия в Шали с нападениями на силовиков

    Новый исламский судья назначен в Шалинском районе Чечни, выходцами из которого были подростки, совершившие серию нападений на полицейских. Местные жители считают, что это назначение связано с ужесточением контроля властей за молодежью и подготовкой выдворения из Чечни родственников нападавших.

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости