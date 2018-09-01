Мина времен Великой Отечественной войны обезврежена на Ставрополье

01 сентября 2018, 12:32

Снаряд обнаружил рабочий при выполнении земельных работ на территории сельхозпредприятия в городе Новопавловске, сообщили в Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю.

Мужчина из поселка Комсомолец, что на окраине Новопавловска, 31 августа случайно наткнулся на старый ржавый боеприпас.

После его сообщения в экстренные службы на место прибыли сотрудники ОМОН и инженеры-саперы Росгвардии, передает ГТРК «Ставрополье». Эксперты, осмотрев находку, определили, что снаряд для миномёта калибра 120 мм, судя по следам коррозии, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд, несмотря на возраст, мог представлять угрозу, и его с помощью накладного заряда уничтожили, говорится в сообщении от 31 августа на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 августа владелец частного дома в кубанском поселке Северном на огороде нашел 50-миллимтровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд также был уничтожен накладным зарядом.