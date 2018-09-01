01 сентября 2018, 10:44

Штормовое предупреждение объявлено в Чечне

Сильные дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются сегодня в Чечне, возможны подтопления и сход селей, сообщили в МЧС республики.

Скорость ветра в горной и предгорной части Чечни, согласно прогнозам синоптиков, достигнет сегодня 25 метров в секунду, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" представитель регионального МЧС.

"В горах возможны сходы селей и оползни, в отдельных местах не исключен подъем уровня воды в реках с последующим подтоплений территорий. Непогода может привести к возникновению ЧП на уровне муниципалитетов, связанных со сбоем в системах электроснабжения, нарушением дорожного сообщения", - сказал он.

При этом в одном из районов на севере Чечне, Наурском, с 1 по 3 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В еще восьми муниципалитетах республики - Ачхой-Мартановском. Урус-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Курчалоевском Сунженском и Шелковском - на 1 сентября объявлен 4 (высокий) класс пожароопасности, говорится в сообщении на сайте МЧС Чечни.

Жители региона сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что получили смс-предупреждения от МЧС о ливневых дождях и шквалистом ветре.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Грозном без осадков, скорость ветра 10 м/с, температура воздуха составит +30 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Электроснабжение восстановлено в девяти селах Рутульского района", "Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии", "Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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