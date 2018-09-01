Георгий Маргвелашвили отказался участвовать в выборах президента Грузии

01 сентября 2018, 08:56

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что у него нет намерений участвовать в предстоящих президентских выборах. После этого заявления оппозиция подвергла критике президента, а представители правящей партии заявили, что у Маргвелашвили не было шансов на победу.

Президентские выборы назначены в Грузии на 28 октября. По данным на 1 сентября, партии или инициативные группы представили в Центральную избирательную комиссию 35 кандидатов в президенты, трое из них уже зарегистрированы. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, намеченные выборы президента республики станут последними, которые пройдут путем прямого голосования. В связи с переходом к парламентской модели правления, а также с планируемым избранием главы государства, парламентом с 2024 года президент будет избран не на пять, а на шесть лет.

"Кавказский узел" сообщал, что правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от представления собственного кандидата на выборах главы Грузии. Представители правящей партии и политологи предполагали, что Маргвелашвили не будет участвовать в выборах, однако сам президент ранее не говорил о своих намерениях.

Об отказе участвовать в предвыборной гонке Маргвелашвили заявил во время публичной лекции во Дворце президента 31 августа.

"Я хочу сказать именно вам о том, какие важные перспективы вижу для будущего нашей страны вместе с нашими друзьями и партнерами, и поделиться позицией о том, что я больше не планирую участвовать в этих выборах", - сказал Маргвелашвили, слова которого приводит "Спутник Грузия".

Оппозиция критически отозвалась об итогах деятельности президента

"Он упустил прекрасную возможность сделать что-то хорошее для Грузии за эти пять лет. Единственное, что происходило в эти годы, это споры с партией "Грузинская Мечта" - должен ли президент занимать президентский дворец", - заявил депутат парламента от "Единого нацдвижения" Ника Мелия в эфире телекомпании "Рустави 2".

После победы на президентских выборах в ноябре 2013 года Маргвелашвили временно занял офис в здании Государственной канцелярии правительства, отказавшись работать в президентском дворце М.Саакашвили, который власти решили передать на баланс министерства образования и науки и разместить в нем грузино-американский технический университет. В марте 2014 года Маргвелашвили сообщил, что принял решение продолжить работу в президентском дворце, объяснив, что двух комнат в здании Госканцелярии недостаточно для работы. Это решение вызвало критику, как среди политических оппонентов президента, так и бывших коллег.

Георгий Маргвелашвили пытается избежать ответственности за происходящее в стране, заявила депутат парламента от «Европейской Грузии» Элен Хоштария. "Президент разделяет ответственность за то, что происходило в стране в эти годы", - сказала, в частности, Елена Хоштария в эфире «Имеди».

Члены парламентского большинства полагают, что у действующего президента не было шансов победить на выборах.

"Кажется, он действительно реально оценил свои шансы", - сказал председатель фракции «Грузинская мечта» в парламенте Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

"Кавказский узел" опубликовал биографию Георгия Маргвелашвили.