Аналитики объяснили мотивы покупки российского Forbes зятем Абдулатипова

01 сентября 2018, 03:39

Зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев приобрел российскую версию журнала Forbes в качестве страховки от претензий силовиков к нему самому и его тестю, считают политолог Эдуард Уразаев и главред РИА «Дербент» Милпрад Фатуллаев. Решение вызвано стремлением Мусаева выстроить связи с влиятельными бизнесменами, предположил обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен и зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев приобрел российскую версию журнала Forbes примерно за $7 млн. О сделке стало известно 30 августа.

Выходец из Дагестана Магомед Мусаев является основателем и президентом международного холдинга Global Venture Alliance. В 2013 году возглавлял Исполнительный комитет Стратегического совета при президенте Дагестана. Мусаев также является зятем бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова, сообщил ранее "Коммерсант".

Решение Магомеда Мусаева приобрести российскую версию журнала Forbes обусловлено политическими, а не бизнес-интересами, считает политолог Эдуард Уразаев.

Как полагает Уразаев, это приобретение Мусаева может быть связано с предполагаемым интересом силовиков к Рамазану Абдулатипову.

«Зная биографию Мусаева, склоняюсь к выводу, что это политическое решение. Дело в том, что раньше Мусаев не проявлял интереса к медиабизнесу. Подтолкнуть его к этой покупке могли угрозы [для] его тестя Рамазана Абдулатипова [в связи с уголовными делами] против лиц из ближайшего окружения бывшего главы Дагестана. Со статусом владельца известного международного издания Мусаев приобрел [для себя и Абдулатипова] своего рода страховку, поскольку возникает риск еще одного политического скандала, который не нужен сейчас российским властям», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Тесные контакты с американскими владельцами журнала Forbes Media и реклама совместных с ними проектов позволяют создать видимость полезности Мусаева для страны с целью получения различных преференций и послаблений от властей отмечается в статье Эдуарда Уразаева "Зачем Магомед Мусаев купил журнал «Forbes Россия»?", опубликованной 31 августа РИА "Дербент".

Все влияние Магомеда Мусаева в Дагестане было основано на родственной связи с Абдулатиповым, отметил политолог. «Он был доверенным лицом [Рамазана Абдулатипова] в неформальных переговорах с заинтересованными чиновниками и бизнесменами», - сообщил Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог напомнил, что имя Магомеда Мусаева фигурировало в деле о государственной закупке компьютеров для дагестанских школ. По словам Уразаева, после этого скандала Абдулатипов отчасти дистанцировался от Мусаева.

Магомед Мусаев занимал пост исполнительного директора стратегического совета при главе Дагестана. Он фигурировал в двух уголовных делах - о хищении в республиканском многопрофильном лицее и закупке компьютеров для школ Дагестана. Вместо запланированных 470 комплектов, каждый из которых должен был включать минимум 15-20 компьютеров, не считая специального оборудования, на сумму порядка 385 млн рублей чиновники поставили в школы Дагестана всего 47 комплектов, говорится в материале "Кавказского узла" "Очищение власти по-абдулатиповски".

Приобретение Мусаевым русской версии Forbes - политический ход, направленный на укрепление его своих позиций в бизнес-кругах, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Издательская деятельность, а тем более содержание такого журнала как Forbes, вряд ли может приносить большую прибыль. Это политический ход Мусаева, который намерен укрепиться в высоких московских кругах. Отчасти этот ресурс будет работать и на Абдулатипова, но не стоит видеть в этом приобретении руку самого Абдулатипова. Мусаев состоявшийся бизнесмен, который во многом самостоятельно работает в своей сфере», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаев не сможет оказывать сильное влияние на редакционную политику журнала, полагает обозреватель.

«Forbes известен публикациями серьезных [политических и экономических] расследований, он регулярно составляет рейтинги влиятельности. Понятно, что Мусаев не сможет влиять на редакционную политику, потому что мы знаем, что любое вмешательство в работу Forbes оборачивается скандалами. Тем не менее, владельцу издания будет легче выстраивать отношения с другими крупными бизнесменами. Журнал нужен ему для имиджа», - пояснил журналист.

26 июля и.о. главного редактора журнала Forbes Николай Мазурин обратился в прокуратуру Москвы с заявлением о вмешательстве в редакционную политику издания. Мазурин потребовал привлечь к ответственности людей, изъявших без его ведома из журнала материал "Дела семейные. Как братья Магомедовы строили бизнес и к чему привела их ссора". В статье шла речь о совладельцах группы "Сумма" Зиявудине и Магомеде Магомедовых, которые с 31 марта находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Магомед Магомедов также считает, что какого-либо значимого политического влияния у Мусаева в Дагестане не было.

«Все его влияние прямо связано с тем, что у него родственные отношения с Абдулатиповым. Мусаев не развивал свой бизнес в Дагестане, а когда скандалы [в связи с его именем] в Дагестане начали набирать обороты, он один из первых отошел в тень», - предполагает он.

Покупка Мусаевым русской версии Forbes - попытка усилить позиции Рамазана Абдулатипова которая выглядит нарочитой, так как интереса к медиа-активам зять бывшего главы Дагестана никогда прежде не проявлял, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«У нового владельца Forbes поднимается общественно-политический статус, и это очень важно накануне возможного предъявления следственными органами претензий его тестю Абдулатипову и самому Мусаеву. Предпосылки к появлению таких претензий уже есть – это серия арестов чиновников [из команды Абдулатипова] по обвинению в коррупции. Если эти претензии предъявят уже к владельцу Forbes, шума будет значительно больше», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Новости об арестах дагестанских чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Как полагает журналист, судить о целях и мотивах приобретения Мусаевым Forbes позволяет рейтинг влиятельных россиян, опубликованный 30 августа.

«Его даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав [рейтинг] сомнительным. [Одну из верхних строчек] в рейтинге занял председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, который уже не рассматривается большинством экспертов как серьезная политическая фигура. Зато Мусаев, будучи членом стратегического совета при бывшем главе Дагестана, имел тесные контакты с Грефом. В то же время в списке из ста человека не оказалось врио главы Дагестана Владимира Васильева. Это показательный рейтинг», - заключил Фатуллаев.

Первый рейтинг влиятельных россиян, опубликованный русской версией Forbes 30 августа, возглавляет президент России Владимир Путин, на втором месте находится Герман Греф. В список вошли чиновники федерального уровня, главы российских регионов, руководители силовых структур и крупные бизнесмены. "Не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, - это дело нехитрое, а в остальном - весьма странный список", - процитировала слова Дмитрия Пескова об этом рейтинге 30 августа "Российская газета".

Рамазан Абдулатипов занимал пост главы Дагестана до 3 октября 2017 года. На этом посту его сменил руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамазана Абдулатипова и Владимира Васильева.