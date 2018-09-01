Посетители на выставке художников из Австралии в Шуши (Нагорный Карабах). 31 августа 2018 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

01 сентября 2018, 05:35

Художники из Австралии представили свои работы для выставки в Нагорном Карабахе

На выставке в Шуши, посвященной 100-летию первой Армянской Республики, 2800-летию Еревана и дню провозглашения Нагорно-Карабахской республики, представлены более 60 работ 20 художников из Австралии, которые имеют армянское происхождение. Авторы попросили показать их работы жителям Нагорного Карабаха, рассказали организаторы. 

Посетители на церемонии открытия выставки в Шуши. 31 августа 2018 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".Выставка открылась 31 августа в Центре искусств Шуши по инициативе филиалов "Армянского общенационального образовательного и культурного союза" в Австралии и в Нагорном Карабахе.

"Армянский общенациональный образовательный и культурный союз" был основан в Каире в 1928 году с целью повышение образовательного уровня армянского народа, сохранения армянской идентичности, образовательных и культурных традиций. С 1991 года он получил представительство в Армении, а с 2017 года - офис в Нагорном Карабахе. Союз создал ряд средних и высших учебных заведений, в том числе в Бейруте, Марселе и Сиднее, говорится на сайте организации.

Руководитель Степанакертского филиала "Армянского общенационального образовательного и культурного союза" Эрмине Авагян рассказала, что "ранее экспозиция работ австралийских художников проходила в Ереване, после чего авторы изъявили желание показать свои работы в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. - прим. "Кавказский узел")".

Выставка художников из Австралии в Шцши (Нагорный Карабах). Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

"Эта наша первая совместная работа. К сожалению, приехал в Арцах только один художник, остальные не смогли по личным причинам. Но у нас есть договоренность, что сотрудничество меду Армянскими общенациональными Союзами Арцаха и Австралии будет продолжаться, и это не последнее мероприятие", сказала Авагян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что филиал "Армянского общенационального образовательного и культурного союза" существует чуть больше года и проводит в Степанакерте разные мероприятия". В частности, она напомнила о фотопроекте "Шуши. 48 часов"

По словам художницы Шаке Варданян, она гордится тем, что "смогла выставить свои работы в Армении и Арцахе".

Выставка художников из Австралии в Шцши (Нагорный Карабах). Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

"Для художников армянской диаспоры возможность выставляться на исторической родине является одним из главных событий в творчестве. К сожалению, не все участники выставки смогли приехать, но я уверена, что у меня и у моих коллег будет еще возможность приехать в Армению и в Арцах", - сказала Вардання "Кавказскому узлу".

В администрации Центра искусств города Шуши проинформировали, что выставка продлится до 4 сентября.

Примечание:

"Более 60 солдат Нагорного Карабаха приняли крещение", "Жители Нагорного Карабаха впервые приняли участие в учениях на случай авиаудара", "В горах Абхазии прошел международный кинофестиваль под открытым небом". 

Автор: Алвард Григорян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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