Матч 6-го тура РПЛ "Ростов" - "Рубин". Фото: Twitter Football Club Rostov https://twitter.com/rostovfc

31 августа 2018, 22:35

"Ростов" после ничьей с "Рубином" занял второе место в РПЛ

Футболисты "Ростова" сыграли вничью с казанским "Рубином" в матче 6 тура Чемпионата России. 

Поединок, состоявшийся сегодня на стадионе "Ростов Арена". завершился в 21.21 со счетом 1:1. 

Первыми счет открыли хозяева, благодаря реализованному Алексеем Ионовым пенальти на 37-й минуте, говорится в отчете матча, опубликованном на сайте Российской премьер-лиги.

Гости смогли отыграться в начале второго тайма, после того, как после розыгрыша углового на 50-й минуте отличился Егор Сорокин.

После 6 матчей в активе ростовской команды 13 очков, что позволило подопечным Валерия Карпина занять второе место в турнирной таблице. 

"Рубин" после ничьей в Ростове с 7-. очками занял 6-е место, потеснив "Краснодар", у которого игра в запасе. 

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа дагестанская компания "Денеб" стала официальным спонсором махачкалинского футбольного клуба "Анжи", который в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы

Примечание:

"Болельщики пожаловались на плохое обустройство парка у стадиона "Ростов-Арена", "Президент "Анжи" объяснил причины финансовых проблем клуба", "ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги перед футболистами". 

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