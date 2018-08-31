"Ростов" после ничьей с "Рубином" занял второе место в РПЛ

31 августа 2018, 22:35

Футболисты "Ростова" сыграли вничью с казанским "Рубином" в матче 6 тура Чемпионата России.

Поединок, состоявшийся сегодня на стадионе "Ростов Арена". завершился в 21.21 со счетом 1:1.

Первыми счет открыли хозяева, благодаря реализованному Алексеем Ионовым пенальти на 37-й минуте, говорится в отчете матча, опубликованном на сайте Российской премьер-лиги.

Гости смогли отыграться в начале второго тайма, после того, как после розыгрыша углового на 50-й минуте отличился Егор Сорокин.

После 6 матчей в активе ростовской команды 13 очков, что позволило подопечным Валерия Карпина занять второе место в турнирной таблице.

"Рубин" после ничьей в Ростове с 7-. очками занял 6-е место, потеснив "Краснодар", у которого игра в запасе.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа дагестанская компания "Денеб" стала официальным спонсором махачкалинского футбольного клуба "Анжи", который в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы.