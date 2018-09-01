01 сентября 2018, 00:49

Пластический хирург на Кубани попал под следствие после смерти пациентки

Краснодарский пластический хирург подозревается в оказании некачественных услуг, в результате которых одна пациентка погибла, а здоровью второй был нанесен серьезный вред, сообщил Следком. 

Уголовное дело в отношении 37-летнего врача возбуждено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

По данным следствия, подозреваемый не имел "соответствующего образования для проведения пластических операций в области молочных желез".

"Мужчина проводил операцию по абдоминопластике, в результате которой у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий. 12 мая 2017 года пациентка скончалась в клинике в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности", - говорится в сообщении, опубликованном 31 августа на сайте Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Также, по данным Следкома, подозреваемый "в январе 2017 года провел операцию по увеличению груди пациентке", в результате которой у нее развился пневмоторакс. "Ведется работа по установлению других возможных потерпевших", - подчеркнули в ведомстве. 

Как сообщал "Кавказский узел", в июне генеральный директор частной клиники в Волгограде был приговорен к трем годам колонии по обвинению в причастности к гибели пациентки, которой он провел пластическую операцию

Примечание:

"Врачи на Кубани заподозрены в смерти пациента", "Суд на Кубани взыскал с больницы 250 тысяч рублей в пользу ребенка", "Волгоградец потребовал наказать врачей за смерть беременной супруги". 

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