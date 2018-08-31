31 августа 2018, 22:00

Источники сообщили о задержании в Азове сына бывшего прокурора

В Азове Ростовской области по подозрению в вымогательстве задержан сын бывшего прокурора города, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В операции по задержанию 40-летнего жителя Азова приняли участие сотрудники полиции и Управления ФСБ в Ростовской области.   

"В отношении (задержанного - прим. "Кавказского узла") возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство", - сообщил сегодня представитель пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области, слова которого приводит "Интерфакс-Юг". 

Максимальное наказание по статье 163 предусматривает ч. 3 - лишение своды на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник не уточнил, когда произошло задержание. По состоянию на 20.35 на сайтах Главного управления МВД, Следственного управления СК по Ростовской области и областной прокуратуры нет информации о задержании в Азове мужчины, подозреваемого в вымогательстве. 

"Задержали сына бывшего прокурора города Сергея Бокова. Спецоперация проходила в одном из кафе в центре Азова", - рассказал источник в правоохранительных органах, на которого ссылается ИА "1Рнд".

По его данным, Бокова задержали за "вымогательство 600 тысяч рублей у местного предпринимателя".

"Подозреваемый действовал вместе с подельниками-спортсменами, но пока задержан только Боков", - сообщил источник в полиции, слова которого приводит интернет-издание "161.ру". Он добавил, что "в состав группировки входили 10 человек", которые требовали деньги с "предпринимателей, рестораторов, рыбаков, владельцев стоянок". 

Также сообщается, что Бокову уже избрана мера пресечения в виде ареста. 

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Сергея Бокова или его представителей относительно сообщений о задержании.

Напомним, в апреле Ростовский областной суд приговорил к трем с половиной годам колонии участкового, который в Аксайском районе подсылал в магазины подростка для покупки алкоголя, а затем требовал у предпринимателей взятки за отказ от возбуждения уголовного дела. 

Примечание:

"Глава района в Ростове-на-Дону обвинен во взяточничестве", "Судебные приставы обвиняются в получении взятки в Ростовской области", "Начальник таможенного поста арестован в Ростове-на-Дону по делу о взятке". 

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