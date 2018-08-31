Источники сообщили о задержании в Азове сына бывшего прокурора

31 августа 2018, 22:00

В Азове Ростовской области по подозрению в вымогательстве задержан сын бывшего прокурора города, сообщил источник в правоохранительных органах.

В операции по задержанию 40-летнего жителя Азова приняли участие сотрудники полиции и Управления ФСБ в Ростовской области.

"В отношении (задержанного - прим. "Кавказского узла") возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ "Вымогательство", - сообщил сегодня представитель пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Максимальное наказание по статье 163 предусматривает ч. 3 - лишение своды на срок от семи до пятнадцати лет.

Источник не уточнил, когда произошло задержание. По состоянию на 20.35 на сайтах Главного управления МВД, Следственного управления СК по Ростовской области и областной прокуратуры нет информации о задержании в Азове мужчины, подозреваемого в вымогательстве.

"Задержали сына бывшего прокурора города Сергея Бокова. Спецоперация проходила в одном из кафе в центре Азова", - рассказал источник в правоохранительных органах, на которого ссылается ИА "1Рнд".

По его данным, Бокова задержали за "вымогательство 600 тысяч рублей у местного предпринимателя".

"Подозреваемый действовал вместе с подельниками-спортсменами, но пока задержан только Боков", - сообщил источник в полиции, слова которого приводит интернет-издание "161.ру". Он добавил, что "в состав группировки входили 10 человек", которые требовали деньги с "предпринимателей, рестораторов, рыбаков, владельцев стоянок".

Также сообщается, что Бокову уже избрана мера пресечения в виде ареста.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Сергея Бокова или его представителей относительно сообщений о задержании.

Напомним, в апреле Ростовский областной суд приговорил к трем с половиной годам колонии участкового, который в Аксайском районе подсылал в магазины подростка для покупки алкоголя, а затем требовал у предпринимателей взятки за отказ от возбуждения уголовного дела.