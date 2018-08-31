Дело главы Минстроя Ставрополья дошло до суда

31 августа 2018, 19:36

Сегодня в Промышленный райсуд Ставрополя поступило уголовное дело в отношении бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля 2017 года в доме Васильева, министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края прошли обыски, а 16 июля министр был помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения и заключил под стражу.

О том, что дело Игоря Васильева сегодня поступило в суд, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда. В сообщении на сайте суда отмечено, что в окончательной редакции Васильеву предъявлены обвинения по трем эпизодам в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). Других подробностей обвинения не приводится.

На сайтах Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю и сайте краевой прокуратуры информации о передаче дела в суд, а также о предъявленных Васильеву обвинениях, по данным на 19.35 мск 31 августа, не было.

Речь идет о крупном ущербе бюджету, утверждает ГТРК «Ставрополье». «Вместе со своими подчиненными экс-министр принуждал глав городов и поселений вводить липовые режимы ЧС и заключать контракты на ремонт дорог без торгов», - говорится в сообщении на сайте телекомпании.

Адвокат бывшего министра Ангелина Кузьменко уверена в его невиновности. Она утверждает, что у защиты есть документальные подтверждения законности введения режима ЧС, о которых идет речь в деле. Кроме того, как утверждает адвокат, ее подзащитный не мог оказать давление при распределении контрактов, заключение которых является прерогативой муниципалитета, сообщил 28 августа «Росбалт».

Уголовное дело Игоря Васильева бросает тень на руководство региона, в частности главу Ставрополья Владимира Владимирова, ранее заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Напомним, Игорь Васильев был назначен министром дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 15 ноября 2013 года. В 2015 году министерство строительства и архитектуры Ставропольского края упразднили, а его функции передали краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта, поэтому Васильев стал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.