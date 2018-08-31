Три человека заподозрены в похищении жителя Адыгеи

31 августа 2018, 18:06

Полицейские задержали трех жителей Адыгеи, подозреваемых в похищении сына предпринимателя с целью получить выкуп.

Преступники похитили сына индивидуального предпринимателя из поселка Тульского в Майкопском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, люди в масках и камуфляже с нашивками одного из силовых ведомств страны насильно посадили 25-летнего мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на телефон бизнесмена начали поступать требования заплатить за выкуп сына пять миллионов долларов США. Позже родителям подбросили несколько флэш-карт с видеозаписью, на которой их сын просил выполнить требования похитителей.

Благодаря действиям полиции похитители вынуждены были отпустить заложника, а затем были задержаны и подозреваемые - двое в Адыгее и один в Москве, сообщила Ирина Волк. "У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение. Кроме того, оперативниками обнаружен автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, замаскированный в стогу сена", - приводятся слова представителя МВД России на сайте ведомства.

Против задержанных возбуждено дело о похищении человека и вымогательстве, сообщило сегодня следствие. Ведомство уточнило, что похищение произошло 17 июля. Похитители через некоторое время снизили размер выкупа с пяти до одного миллиона долларов США. Не получив денег, они отпустили похищенного 19 августа.

Подозреваемым 26, 28 и 30 лет. Самый молодой из них добровольно явился к следователю и признался в совершении преступления. 28-летний подозреваемый арестован, вопрос о мере пресечения для остальных решается, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Адыгее.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемых или их представителей относительно информации полиции и следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля в соседнем регионе, Краснодарском крае, пять человек были осуждены за убийство бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены.