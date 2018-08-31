31 августа 2018, 18:06

Три человека заподозрены в похищении жителя Адыгеи

Полицейские задержали трех жителей Адыгеи, подозреваемых в похищении сына предпринимателя с целью получить выкуп.

Преступники похитили сына индивидуального предпринимателя из поселка Тульского в Майкопском районе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, люди в масках и камуфляже с нашивками одного из силовых ведомств страны насильно посадили 25-летнего мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на телефон бизнесмена начали поступать требования заплатить за выкуп сына пять миллионов долларов США. Позже родителям подбросили несколько флэш-карт с видеозаписью, на которой их сын просил выполнить требования похитителей.

Благодаря действиям полиции похитители вынуждены были отпустить заложника, а затем были задержаны и подозреваемые - двое в Адыгее и один в Москве, сообщила Ирина Волк. "У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение. Кроме того, оперативниками обнаружен автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, замаскированный в стогу сена", - приводятся слова представителя МВД России на сайте ведомства.

Против задержанных возбуждено дело о похищении человека и вымогательстве, сообщило сегодня следствие. Ведомство уточнило, что похищение произошло 17 июля. Похитители через некоторое время снизили размер выкупа с пяти до одного миллиона долларов США. Не получив денег, они отпустили похищенного 19 августа.

Подозреваемым 26, 28 и 30 лет. Самый молодой из них добровольно явился к следователю и признался в совершении преступления. 28-летний подозреваемый арестован, вопрос о мере пресечения для остальных решается, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Адыгее.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемых или их представителей относительно информации полиции и следствия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 июля в соседнем регионе, Краснодарском крае, пять человек были осуждены за убийство бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены.

Примечание:

"Суд вернул Лопатиной иск об опровержении сведений о бизнес-связи с Цапками", "На фестивале в Москве отменен показ фильма "Грозный-блюз"", "Бастрыкин назвал   представителей местной власти ответственными за массовое убийство в Кущевской".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 августа 2018, 18:06

31 августа 2018, 17:29

31 августа 2018, 17:22

31 августа 2018, 17:11

31 августа 2018, 16:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости