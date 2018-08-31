Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

31 августа 2018, 17:11

15 апелляций поданы на приговор по делу о пытках в ингушском ЦПЭ

Приговор семи сотрудникам ингушского центра "Э" не устроил ни подсудимых, которые не признали своей вины, ни потерпевших, сообщили сегодня в гарнизонном суде Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля начальник ингушского центра "Э" Тимур Хамхоев и пять сотрудников  ведомства были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до 10 лет, седьмой подсудимый получил условный срок.

Приговор обжалован в Северо-Кавказском окружном военном суде, подсудимые и потерпевшие подали 15 апелляций, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Уже на следующей неделе уголовное дело вместе с апелляционными жалобами будет направлено на пересмотр", - сообщили в суде.

Представитель суда не уточнил, сколько потерпевших не согласились с приговором и какие именно решения были обжалованы.

Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках "Центра Э" в Ингушетии началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос. Вопрос о том, кого и зачем пытали силовики, рассматривается в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Напомним, что потерпевшая по делу Пятимат Юсупова номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за справедливое расследование грубых нарушений прав человека в Ингушетии.

Примечание:

"Оперативник ингушского центра "Э" открестился от участия в задержании Альберта Хамхоева", "Свидетели подтвердили версию Альберта Хамхоева о подброшенном ему оружии", "День поддержки жертв пыток напомнил о резонансных делах на Северном Кавказе".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 августа 2018, 18:06

31 августа 2018, 17:29

31 августа 2018, 17:22

31 августа 2018, 17:11

31 августа 2018, 16:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости