15 апелляций поданы на приговор по делу о пытках в ингушском ЦПЭ

31 августа 2018, 17:11

Приговор семи сотрудникам ингушского центра "Э" не устроил ни подсудимых, которые не признали своей вины, ни потерпевших, сообщили сегодня в гарнизонном суде Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля начальник ингушского центра "Э" Тимур Хамхоев и пять сотрудников ведомства были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до 10 лет, седьмой подсудимый получил условный срок.

Приговор обжалован в Северо-Кавказском окружном военном суде, подсудимые и потерпевшие подали 15 апелляций, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Уже на следующей неделе уголовное дело вместе с апелляционными жалобами будет направлено на пересмотр", - сообщили в суде.

Представитель суда не уточнил, сколько потерпевших не согласились с приговором и какие именно решения были обжалованы.

Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках "Центра Э" в Ингушетии началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос. Вопрос о том, кого и зачем пытали силовики, рассматривается в материале "Кавказского узла" "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Напомним, что потерпевшая по делу Пятимат Юсупова номинирована на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2017" за то, что боролась за справедливое расследование грубых нарушений прав человека в Ингушетии.