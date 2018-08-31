МИД Армении дистанцировался от запроса на экстрадицию генерала Арутюняна

31 августа 2018, 15:56

МИД Армении отказался комментировать информацию о запросе на выдачу бывшего главы Минобороны Микаела Арутюняна. Власти России на запрос готовят отказ, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля следователи возбудили уголовное дело о насильственном свержении конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года. Одним из обвиняемых стал генерал-полковник Микаел Арутюнян, который тогда возглавлял Минобороны Армении. 21 августа генерала объявили в межгосударственный розыск.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, отказавшейся признать итоги президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В ходе столкновений с полицией погибли десять человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Бунт в Армении", опубликованной на "Кавказском узле".

В Россию из Армении по линии Интерпола поступил официальный запрос о выдаче Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ, сообщил источник.

По его информации, окончательное решение пока не вынесено. "Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - привел сегодня слова источника "Интерфакс".

"Информация из анонимных источников не подлежит комментированию, особенно если речь идет о деле, расследуемом правоохранительными органами Армении", - сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщил сегодня "Арменпресс".

Ранее супруга генерала Светлана Арутюнян сообщила, что ее муж находится на лечении в Москве, куда выехал еще 29 марта, информировало 11 июля издание Armenian Times.

На сайте Генпрокуратуры России, которая принимает решения об экстрадиции, по состоянию на 15.55 мск, нет информации о получении запроса на выдачу Арутюняна.