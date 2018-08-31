Решение ЕСПЧ напомнило о преследовании сторонников "Нурджулар"* в России

31 августа 2018, 17:22

Вердикт Европейского суда по правам человека дает основание для пересмотра приговоров сторонникам запрещенной и признанной в России экстремистской организации "Нурджулар", в том числе и на Северном Кавказе, считают теологи и юристы.

Как писал "Кавказский узел", после смерти турецкого просветителя, мыслителя, философа и политика Саида Нурси (1878-1960) его последователи образовали движение "Нурджулар", которую Верховный суд РФ признал экстремистской 10 апреля 2008 года, ее деятельность на территории России запрещена. Книги Нурси вошли в общероссийский список печатных и иных материалов, признанных судом экстремистскими.

28 августа ЕСПЧ вынес решение по делу "Ибрагимов и другие против России", где книгоиздатель оспаривал решения российских судов, признавших 14 книг из собрания сочинений турецкого богослова Саида Нурси экстремистскими.

В своем решении Европейский суд пришел к выводу, что, рассматривая дела о признании книг Нурси экстремистскими, российские суды не привели достаточных оснований для вмешательства в право заявителей на свободу выражения мнения, гарантированное ст. 10 Европейской конвенции, и вмешательство в данном случае нельзя счесть необходимым в демократическом обществе.

Статья 10 "Свобода выражения мнения" гласит, что "каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ". При этом она оговаривает, что "осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка".

"Европейский суд отметил, что Саид Нурси – известный турецкий мусульманский богослов и комментатор Корана, и мусульманские лидеры и исламоведы как внутри России, так и за ее пределами полагают, что его тексты имеют умеренный характер", - говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда 28 августа.

ЕСПЧ в своем решении также напомнил, что Саид Нурси "написал свои книги в первой половине 20 века и они переведены примерно на 50 языков и доступны во многих странах мира, а первые переводы появились в России в 2000 году". "Только в 2007 году книги были запрещены. Хотя книги были широко доступны во многих странах в течение многих десятилетий, в том числе и в России по крайней мере семь лет, российская сторона не привела никаких свидетельств того, что их распространение привело к какой-либо религиозной напряженности или к насилию", - подчеркивается в решении суда, переведенном "Кавказским узлом".

Суд постановил обязать Россию выплатить в пользу Ибрагимова 7,5 тысяч долларов в качестве компенсации вреда а также судебные издержки.

В основу вывода суда легли и экспертные заключения ряда российских централизованных мусульманских организаций, в том числе Совета муфтиев России осудившего практику немотивированного и необоснованного запрещения исламской литературы на основе псевдонаучных заключений, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Богослов выразил надежду на пересмотр дел последователей Нурси

Решение ЕСПЧ станет основанием для оспаривания приговоров последователям турецкого богослова, уверен бывший имам Духовного управления мусульман Азиатской части России, кандидат физико-математических наук, доцент Ильхом Меражов.

"Прошло 11 лет от первого обращения в ЕСПЧ, а гонения продолжаются, даже на данный момент 7 человек находятся в тюрьмах просто за чтение книг Саида Нурси", - подчеркнул Меражов.

31 мая стало известно, что Избербашский городской суд приговорил к восьми годам колонии Ильгара Алиева, признав его организатором ячейки организации "Нурджулар"*. 7 ноября 2017 года три организатора "домашних медресе" "Нурджулар"* в Дагестане - Зиявдин Дапаев, Сухраб и Артур Калтуевы - были приговорены к заключению в колонии на срок от трех до четырех лет. Правозащитный центр "Мемориал" назвал их политзаключенными.

Меражов отметил, что участвовал в судах, защищая книги Нурси в качестве исламского теолога, представителя Духовного управления мусульман. "Решение ЕСПЧ вынесено одновременно и по второй жалобе - "Единое духовное управление мусульман Красноярского края против России", где оспаривался запрет брошюры "Десятое слово о воскресении из мертвых" (внесена в список экстремистских материалов. - Прим. "Кавказского узла"). Решение о признании брошюры экстремистской было вынесено 21 сентября 2010 года Железнодорожным судом Красноярска и подтверждено Красноярским краевым судом 30 ноября того же года. ЕДУМКК было заказчиком издания брошюры и участвовало в рассмотрении дела в качестве третьей стороны. В 2010 году я участвовал в этом процессе на стороне защиты этих книг", - рассказал богослов.

По словам Меражова, он подвергся уголовному преследованию. "Много раз у меня дома были обыски по изъятию религиозной литературы, я был осужден на 1 год условно по ст.282.1 (Организация экстремистского сообщества) УК РФ, уволен из университета, где я работал много лет, хотя суд не лишил меня права заниматься какой-либо деятельностью. После этого законодательство еще ужесточилось и наказание за ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации) УК РФ стало до 10 лет лишения свободы. Тогда я вынужден был покинуть страну", - сказал Меражов.

Миражов напомнил о ст.392 ГПК РФ, в которой, среди основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу указано "установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в ЕСПЧ". По его словам, последователи Нурси намерены "через адвокатов обратиться в соответствующий суд с заявлением пересмотреть судебные решения и приговоры". "Этот процесс должен быть формальным", - подчеркнул он, сославшись на Конституцию России.

По его мнению, после решения ЕСПЧ необходимо пересмотреть антиэкстремисткое законодательство России. "Практика преследования за инакомыслие и запрет литературы должны быть прекращены", - уверен Меражов.

Юристы сочли решение ЕСПЧ основанием для отмены запрета на книги Саида Нурси

Решение ЕСПЧ дает основания для пересмотра судебных приговоров членам "Нурджулар"*, считает адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.

"В деле "Ибрагимова против России" ЕСПЧ признал нарушение ст.10 Европейской конвенции, отклонил заявление властей по ст.17 (Запрещение злоупотреблений правами) Конвенции. Решение ЕСПЧ несомненно послужит основанием для пересмотра ранее вынесенных решений российских судов в отношении представителей этой религиозной группы, как то признание самой организации экстремистской, также и включение литературы в список экстремистских материалов", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Ермолаева.

По ее словам, "принятие судебных постановлений об исключении организации и литературы из экстремистских списков станет основанием для пересмотра множества приговоров, вынесенных в отношении частных лиц в связи с их участием в этой организации".

Комментариев представителей России в ЕСПЧ по поводу вынесенного судом решения пока не поступало. На сайте Верховного суда России, по данным на 17.20 мск 31 августа, нет комментариев по поводу решения ЕСПЧ о трудах Нурси.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация "Нурджулар" признана экстремистской и запрещена в России решением суда