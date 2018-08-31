Избран глава Федерации спортивной борьбы Дагестана

31 августа 2018, 09:18

Главный тренер сборной по вольной борьбе Сажид Сажидов, ранее исполнявший обязанности главы Федерации спортивной борьбы Дагестана, стал ее президентом, сообщило Минспорта республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале Сажид Сажидов был назначен врио руководителя Федерации спортивной борьбы Дагестана после того, как прежний ее руководитель Абдусамад Гамидов был арестован.

6 февраля врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, а также два его заместителя и экс-министр образования Шахабас Шахов были арестованы в Москве по решению суда. Они обвинены в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана. Свою вину чиновники не признают. 27 июня суд постановил продлить срок ареста фигурантам уголовного дела до 30 сентября.

За кандидатуру Сажидова члены Федерации спортивной борьбы Дагестана проголосовали единогласно 30 августа, передает со ссылкой на пресс-службу министерства спорта республики "Молодежь Дагестана".

Сажид Сажидов - бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратный чемпион мира и Европы, а также четырехкратный чемпион России, следует из его биографии, опубликованной РИА "Новости".

На пост главы Федерации кроме Сажидова других претендентов не было, уточняется в сообщении.

Сажидов пообещал начать приводить в порядок структуру Федерации и попросил совета у "знающих людей", приводят его слова, сказанные после избрания, "Махачкалинские известия".

"У каждого будут свои обязанности, будут также люди, которые курируют отдельные виды спорта, ведь борьба – это не только вольный вид.... Хотел бы попросить помощи у тех, кому небезразлична судьба спортивной борьбы в республике", – сказал Сажидов.

"Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, а также кадровых чистках в республике на странице "Кадровые зачистки в Дагестане".