31 августа 2018, 08:33

МЧС продлило предупреждение о пожароопасности в Краснодарском крае

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов Кубани до 2 сентября, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", МЧС предупреждало о пожароопасности в районах Краснодарского края до 30 августа.

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется на территории края 31 августа, а также 1 и 2 сентября, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

Спасатели попросили жителей и гостей края в эти дни соблюдать осторожность при обращении с огнем - разводить костры только на открытых площадках, не пользоваться огнем вблизи сухих деревьев и травы, а также избегать долгого пребывания на солнце.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в дневное время сегодня, 31 августа, в Краснодаре будет облачно, без осадков. Температура поднимется до + 34 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Ночью температура опустится до +23 градусов, возможен слабый дождь. Днем 1 сентября воздух вновь прогреется до +34 градусов, будет облачно, скорость ветра составит до 6 метров в секунду. Днем 2 сентября температура воздуха также составит +34 градуса, будет ясно, скорость ветра достигнет 7 метров в секунду. 

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Краснодарском крае", "Спасатели предупредили об опасности смерчей на Кубани", "Спасатели организовали переправу для жителей Туапсинского района после подтопления".

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