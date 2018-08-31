Спасатели помогли пострадавшим в горах Кабардино-Балкарии альпинистам

31 августа 2018, 07:36

Спуститься в безопасное место помогли спасатели двум скалолазам из Екатеринбурга, один их которых сорвался в ущелье при восхождении на Эльбрус.

Как сообщал "Кавказский узел", примерно в 16.30 мск 30 августа группа спасателей вышла на помощь двум альпинистам из Екатеринбурга, совершавшим восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии и находившимся на высоте 3600 метров над уровнем моря.

В 23.00 мск 30 августа спасатели добрались до туристов и помогли им спуститься до отметки 3200 метров, от дальнейшей помощи они отказались, сообщило Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Спасатели помогли выбраться из ущелья Ирик-Чат мужчине, который не мог подняться из-за того, что сломал палец, передает со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России "Интерфакс-Юг".

Альпинисты остались с ночевкой в палатке, спускаться они начнут утром 31 августа, говорится в сообщении дежурного.

"Кавказский узел" писал, что 28 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса тело туриста, который погиб в горах Кабардино-Балкарии в 1982 году.