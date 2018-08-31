Спасатели предупредили о ливне с градом в Адыгее

31 августа 2018, 06:07

Экстренное предупреждение о ливнях с градом и шквалистым ветром в Адыгее объявлено до 1 сентября.

По данным МЧС, в течение суток 31 августа и 1 сентября на территории республики ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей и гостей республики максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Адыгее.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Майкопе прошел дождь, днем в городе осадков не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность, температура воздуха достигнет отметки плюс 32 градуса, скорость ветра составит 3 метра в секунду. 1 сентября сохранится такая же погода. В ауле Понежукай, административном центре Теучежского района республики, сегодня ночью также прошел дождь, днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +34. Днем 1 сентября в ауле вновь ожидается дождь, который прекратится только в ночь на 2 сентября.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен и в легкой версии, можно откорректировать данные метеорологов для более точного прогноза.