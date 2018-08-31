Североосетинские чиновники побоялись взять ответственность за дорогу на границе с Ингушетией

31 августа 2018, 07:07

Восстановление дороги между ингушским селом Долаково и североосетинским Зильги возможно лишь по решению правительства Северной Осетии, заявили в республиканском комитете дорожного хозяйства. Вопрос о приведении дороги в нормальное состояние относится к прерогативе местного самоуправления и дорожной службы, уверены в министерстве национальных отношений Северной Осетии. Муниципальные чиновники заверяют, что не вправе самостоятельно устранить вырытый на дороге ров.

Обращение к властям Ингушетии и Северной Осетии с призывом восстановить дорогу между селами Долаково и Зильги, которая с 1992 года перерыта рвом, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 5 июля. Жители селений поддерживают добрососедские отношения и выступают за открытие дороги. Автор сообщения призвал глав обеих республик "принять политическое и правовое решение по устранению следов конфликта осени 1992 года". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Как информировал "Кавказский узел", жители ингушского села Долаково потребовали ликвидировать выкопанный в 1992 году ров и восстановить дорогу к соседнему североосетинскому селу Зильги. Глава села Зильги и заместитель главы Правобережного района Северной Осетии считают, что ров следует сохранить. Муниципальные чиновники заявили, что решение о восстановлении дороги между Зильги и Долаково находится вне их компетенции.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

До конца августа проблема так и не была решена. По словам сотрудницы комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Иветы Акоевой, вопрос о восстановлении этой дороги может быть решен только на уровне правительства республики. "Вопрос о восстановлении этой дороги может быть решен только на правительственном уровне. Мы исполнители: скажут восстановить - восстановим», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник отдела содержания автомобильных дорог комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Игорь Дзампаев заявил "Кавказскому узлу", что против восстановления этой дороги высказываются многие жители североосетинского села Зильги. «Такие настроения - отзвуки старого конфликта двух соседних республик. Не дело дорожников устранять последствия ноябрьских событий 1992 года. Эта ситуация носит чисто политический оттенок, и решать эту проблему должны политики», - сказал он.

Однако заместитель министра национальных отношений Северной Осетии Алан Багиев, напротив, считает, что эта проблема никакой политической подоплёки не несет. «Привести в нормальное состояние перекопанную дорогу - это прерогатива местного самоуправления и дорожной службы. Местное самоуправление должно сказать свое мнение. Если перекопанная дорога вносит дискомфорт в жизнь людей, то эту дорогу нужно восстановить. Такова позиция министерства национальных отношений», - сказал Багиев "Кавказскому узлу".

По его словам, мнение отдельно взятого гражданина по этому вопросу может быть предвзятым и ошибочным. «Искать политическую подоплеку в перекопанной дороге просто неразумно», - уверен он.

Жители приграничных сел просят восстановить дорогу

Жительница села Зильги Залина полагает, что дорогу между селами должны давно восстановить. "Я не помню, когда ее перекопали. Одни говорят, что когда были эти события 1992 года, другие называют иную дату. Но и нам, зильгинцам, и соседям нашим будет лучше, если дорогу восстановят. Потому что много родственников живет в соседнем селе. Да и по чисто бытовым вопросам приходится к соседям обращаться. Пока сухо, идем по проселочной, а начнется распутица, кто будет грязь месить?» - сказала она "Кавказскому узлу".

Тамерлан Самов, который долгое время работал в Зильги участковым милиционером, отметил, что дорога была перекопана в 1992 году. «С тех пор несколько раз пытались этот ров засыпать, но приезжала из Зильги техника, и ров выкапывали заново. В нашем селе некоторые против того, чтобы дорогу восстановили. Спрашивал, почему против? Плечами пожимают, говорят, что так вроде безопаснее. От кого безопаснее, не говорят. А большинство зильгинцев считают, что давно нужно восстановить автомобильное сообщение между нашими селами. Но если это сделает глава нашего села, то он получит по шапке. Потому что этот вопрос должно решать правительство нашей республики, чтобы не было никаких разногласий», - сказал Самов "Кавказскому узлу".

По словам этнического осетина Казбека Бедоева, который давно живет в ингушском селе Долаково, вопрос о перекопанной дороге вызывает досаду. «Сколько можно об этом говорить? У нас между зильгинцами и долаковцами столько родственных связей, и чтобы пешком в гости друг к другу ходить, это всего два километра, приходится в ненастную погоду ездить в Зильги по 40-50 километров. Мы - соседи, и что, так и будем с перекопанной дорогой жить? 26 лет живём оторваны друг от друга, это же ненормальное явление!» - заявил он "Кавказскому узлу".

Восстановление дороги между селами преждевременно

Якуб Потиев, долгое время возглавлявший в Ингушетии газету «Сердало», считает, что вынесенная на обсуждение жителями селения Долаково проблема о перекопанной дороге является локальной темой, и вряд ли кто-то будет заниматься ее решением сейчас. По его мнению, в случае восстановления дороги между Долаково и Зильги там могут появиться посты ДПС: с одной стороны – осетинские полицейские, с другой – ингушские.

«На каждом посту нужно будет пройти регистрацию, и никто не гарантирует, что сотрудники ДПС смогут избежать соблазна и не будут брать поборов с проезжающих пост ДПС. Это одна проблема. Другая более серьезная: если вдруг... произойдет даже незначительный конфликт между молодыми людьми, это станет искрой для раздувания пламени раздора. И все сразу будут говорить, что это случилось, потому что открыли дорогу, - сказал Потиев "Кавказскому узлу". - У зильгинцев и долаковцев была одна проблема – перекопанная дорога. Восстановят ее – прибавится еще несколько проблем и для сельчан, и для сотрудников МВД, и для местных властей».

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института, доктор филологических наук Тамерлан Камболов также полагает, что до восстановления дороги оба соседствующих народа должны понять, что любой конфликт и любая война в конце концов заканчиваются миром. «Я считаю, что есть определенная методика решения всех конфликтных ситуаций. Не только связанных именно с этой автомобильной дорогой, а вообще с разрешением всех конфликтных ситуаций. Никогда ни один конфликт и его последствия не были преодолены силой. Более того, каждый конфликт оставляет после себя раны и физические, и душевные, и психологическое и существует, видимо, временной промежуток заживления этих ран. И пытаться раньше времени преодолевать это, не давая заглушить остроту боли в памяти ныне социально активного поколения всех сторон конфликта, форсировать события – это контрпродуктивно. Это пойдет не на пользу, а только во вред будущему улаживанию последствий конфликта», - считает Камболов.

Профессор привел в пример отношения между Японией и Россией как преемницей Советского Союза, между которыми до сих пор не заключен мирный договор и японская сторона постоянно ставит вопрос о возврате Курильских островов. «Тем не менее обе страны налаживают культурные отношения, экономические. Идут по тем направлениям, которые продуктивны. Думаю, и в нашем случае нужно идти по пути налаживания контактов, сотрудничеству, культурных обменов, то есть там, где это возможно и не встречает сопротивления одной из сторон. Надо чувствовать пульс общества и нельзя продавливать проекты и инициативы, которые будоражат некоторую часть населения и осложнят решение других менее конфликтных направлений во взаимоотношениях», - сказал профессор "Кавказскому узлу".

Наследие прошлого не отразится на предвыборных позициях Евкурова

Отметим, что вопрос о восстановлении дороги поднят на фоне кампании по выборам главы республики, которые назначены на 9 сентября.

17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя республики. В числе претендентов - действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

Отметим, что наследие прошлого никак не влияет на переизбрание Евкурова, поскольку этот вопрос уже решен де-факто. Опрошенные "Кавказским узлом" ингушские активисты ранее заявили, что переизбрание Евкурова пройдет при отсутствии конкуренции, поскольку его соперниками выбраны малоизвестные политики, которые не имеют никаких шансов занять пост руководителя региона.

За вырытый на дороге ров предусмотрен штраф

Сотрудник пресс-службы Министерства транспорта России сообщил "Кавказскому узлу", что решение о прекращении движения по дороге или введении ограничений вправе принять власти региона. Так, по его словам, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» предусмотрено, что «временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации».

«Если такого правительственного распоряжения Республики Северная Осетия-Алания не было, а вырытый ров – это инициатива отдельно взятых лиц, то согласно статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), за повреждение дорог или других дорожных сооружений, которые создают угрозу безопасности дорожного движения, накладывается административный штраф на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч рублей», - заявил чиновник.