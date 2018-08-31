31 августа 2018, 00:26

Спасатели эвакуировали погибшего в горах Карачаево-Черкесии волгоградца

Эвакуация тела погибшего на Эльбрусе в Карачаево-Черкесии альпиниста из Волгограда осложнялась камнепадом, сообщает МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", тело пропавшего 58-летнего волгоградца спасатели обнаружили 26 августа на высоте около 4300 метров в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса. 

Самая высокая вершина в России и в Европе Эльбрус представляет собой двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины составляет 5642 м, восточной - 5621 м. Поверхность горы от высоты 3500 м в основном покрыта ледниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор". 

"Спасатели завершили работы по транспортировке тела погибшего мужчины из Волгограда, который пропал на горе Эльбрус 6 августа", - сообщила 30 августа пресс-секретарь Главного управления МЧС по Карачаево-Черкессии Бэла Черкесова, которую цитирует "Интерфакс-Юг". 

Она также уточнила, что тело альпиниста доставлено в городской морг Черкесска.

Работы по эвакуации, в которых были задействованы 9 человек, "осложнялись сильным камнепадом и плохими погодными условиями", уточняется в обнародованном 30 августа на сайте МЧС по Карачаево-Черкесии сообщении. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа спасатели эвакуировали останки альпинистки, которая погибла в горах Карачаево-Черкесии в 1987 году. 

Примечание:

"Следком заинтересовала гибель альпинистов на Эльбрусе 30 лет назад", "Альпинистка из Кирова спасена в горах Карачаево-Черкесии", "Турист из Ростова-на-Дону получил травму в горах Карачаево-Черкесии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 августа 2018, 00:44

31 августа 2018, 00:26

31 августа 2018, 00:11

  • Суд в Азербайджане сократил на полгода срок заключения оппозиционеру Хуршудову

    В Азербайджане апелляционный суд смягчил наказание главе Ширванской городской организации партии «Мусават» Аликраму Хуршудову. Срок тюремного заключения сокращен на полгода – с 5 до 4,5 лет. Защита расценила этот вердикт как «имитацию независимого суда в Азербайджане» и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд.

30 августа 2018, 23:10

30 августа 2018, 22:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости