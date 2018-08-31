Спасатели эвакуировали погибшего в горах Карачаево-Черкесии волгоградца

31 августа 2018, 00:26

Эвакуация тела погибшего на Эльбрусе в Карачаево-Черкесии альпиниста из Волгограда осложнялась камнепадом, сообщает МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", тело пропавшего 58-летнего волгоградца спасатели обнаружили 26 августа на высоте около 4300 метров в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса.

Самая высокая вершина в России и в Европе Эльбрус представляет собой двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины составляет 5642 м, восточной - 5621 м. Поверхность горы от высоты 3500 м в основном покрыта ледниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".

"Спасатели завершили работы по транспортировке тела погибшего мужчины из Волгограда, который пропал на горе Эльбрус 6 августа", - сообщила 30 августа пресс-секретарь Главного управления МЧС по Карачаево-Черкессии Бэла Черкесова, которую цитирует "Интерфакс-Юг".

Она также уточнила, что тело альпиниста доставлено в городской морг Черкесска.

Работы по эвакуации, в которых были задействованы 9 человек, "осложнялись сильным камнепадом и плохими погодными условиями", уточняется в обнародованном 30 августа на сайте МЧС по Карачаево-Черкесии сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 августа спасатели эвакуировали останки альпинистки, которая погибла в горах Карачаево-Черкесии в 1987 году.