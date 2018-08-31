Суд в Азербайджане сократил на полгода срок заключения оппозиционеру Хуршудову

31 августа 2018, 00:11

В Азербайджане апелляционный суд смягчил наказание главе Ширванской городской организации партии «Мусават» Аликраму Хуршудову. Срок тюремного заключения сокращен на полгода – с 5 до 4,5 лет. Защита расценила этот вердикт как «имитацию независимого суда в Азербайджане» и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", Хуршудов был задержан 22 ноября 2017 года и арестован по подозрению в хулиганстве с применением оружия и сопротивлении сотруднику полиции. Следствие заявило, что Хуршудов причинил полицейскому телесные повреждения, бросив в него камень. 4 мая суд признал его виновным по ст.ст.221.2.3 (хулиганство с применением оружия) и 315.2 (оказание сопротивления полиции с применением насилия опасного для здоровья) УК Азербайджана и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Ширванский апелляционный суд (ШАС) 30 августа частично удовлетворил жалобу защиты на приговор Хуршудову. Срок наказания в виде лишения свободы был сокращен с пяти до 4,5 лет, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Осман Кязимов.

«Конечно же, мы не согласны с этим решением. Любое решение, за исключением оправдательного, по этому делу было заведомо несправедливым. Апелляционный суд лишь на полгода сократил срок наказания. Мы считаем, что это просто уловка, трюк для демонстрации имитации независимого суда в Азербайджана, чтобы замаскировать политического характера этого дела. Конечно же, подадим кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы пройдя эту инстанцию, получить возможность обратится в Европейский суд по правам человека», - сказал Хуршудов.

В Азербайджане часто используют обвинения в хулиганстве для преследования критиков власти, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Института гражданских инициатив Башир Сулейманлы.

«В свое время по этому обвинению были осуждены журналист Ганимат Захид, активиста партии «Мусават» Ядигяр Садыгов. Все еще в тюрьме находится журналист Сеймур Хази. Арест Хуршудова удивительно был произведен буквально на следующий день после того, как он написал в Facebook, что в городе Ширван граждан административными методами заставляют вступать в правящую партию», - сказал Сулейманлы.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. В ШАС "Кавказскому узлу" подтвердили информацию о смягчении наказания Хуршудову.

Ранее глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев назвал Хуршудова политзаключенным. Также Аликрама Хуршудова считает политзаключенным глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. Хуршудов включен и в список из 161 азербайджанского политзаключенного, обнародованный 15 января Центром защиты политзаключенных. Он также в списке 142 политзаключенных, обнародованном 23 марта рабочей группой гражданского общества.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".