30 августа 2018, 21:21

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии

Подтопления и сход селей прогнозируются в Кабардино-Балкарии в связи с непогодой, сообщило МЧС.

По данным ведомства, экстренное предупреждение о непогоде в республике объявлено до 1 сентября.

"Местами по Кабардино-Балкарии ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, на реках - подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема", - сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В связи с непогодой ведомство прогнозирует также возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Нальчике без осадков, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха +23 градуса. Днем 31 августа осадков также не ожидается, скорость ветра не изменится, температура повысится до +30. 1 сентября ветер усилится до 4 м/с, температура понизится до +28, без осадков. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане", "МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии", "Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии".

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