Житель Нальчика назвал сфабрикованным обвинение в пособничестве террористам

30 августа 2018, 22:13

Нальчанин Аслан Саблиров оговорил себя под давлением силовиков, признавшись в помощи участникам террористической организации, заявил его адвокат. Пойти на сделку с силовиками его заставила угроза пыток, которым он подвергался ранее, пояснил сам Саблиров.

Аслан Саблиров обвинен в пособничестве участникам террористической организации (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 УК России). Нальчикский городской суд рассмотрел 29 августа второе ходатайство следствия об изменении меры пресечения Саблирову с подписки о невыезде на арест. В заключении нальчанина под стражу было отказано, сообщил присутствовавший на заседании корреспондент «Кавказского узла».

В ходе заседания были частично оглашены материалы уголовного дела. Согласно изложенной в них версии обвинения, Саблиров с августа по ноябрь 2015 года один раз передал члену незаконного вооруженного формирования продукты питания. Согласно постановлению следствия, мужчина признал вину и указал конкретное место, где он передал боевику продукты - возле магазина «Родничок».

Уголовное дело в отношении Саблирова стало результатом стремления силовиков «улучшить показатели» своей работы, заявил в суде его адвокат Магомед Абубакаров. Сам Аслан Саблиров назвал обвинение сфабрикованным, заявив, что оговорил себя под давлением силовиков.

Заявление Саблиров передал суду, прокурору Кабардино-Балкарии и правозащитникам. «Я был вынужден оговорить себя под психологическим давлением сотрудников [одной из силовых структур], которые путем угроз и введения меня в заблуждение заставили пойти с ними на сделку», - говорится в этом заявлении.

Уголовное дело житель Нальчика, воспитывающий троих малолетних детей, связывает со своей прежней судимостью - Саблиров был осужден по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 1 статья 222 УК России). По его словам, это дело также было сфабрикованным.

"В 2011 году <...> мне подбросили боеприпасы и заставили оговорить себя. В итоге я был осужден, в 2012 году я освободился. В 2013 году устроился на работу и с того времени работал, пытался прокормить семью и старался забыть пережитое. Ничем незаконным я не занимался, преступлений не совершал", - утверждает житель Нальчика в своем заявлении.

"Кавказский узел" писал, что житель Нальчика Аслан Саблиров в декабре 2011 года заявил о своем похищении силовиками и пытках. Мужчина сообщил, что пытками и избиениями от него требовали признание в хранении боеприпасов и пособничестве боевикам. Адвокаты обнаружили на его теле следы применения пыток: ссадины, гематомы, отек рук, ожоги от воздействия раскаленным предметом на пальцах.

Житель Нальчика рассказал о слежке и сделке с силовиками

По словам Аслана Саблирова, в конце апреля 2018 года он заметил за собой слежку, а в начале мая неизвестные люди на автомобиле без номеров попытались похитить его при выходе из дома на работу утром. "Я выбежал на трассу, остановил маршрутное такси и уехал", - утверждает он.

Инцидент заставил Саблирова поехать на следующий день в комиссию по адаптации [бывших экстремистов и боевиков к мирной жизни]. Там он поделился своими опасениями с министром по вопросам профилактики экстремизма в Кабардино-Балкарии Залимом Кашироковым. "Он выслушал, сказал, чтобы я не переживал и дальше работал", - говорится в заявлении жителя Нальчика.

После беседы с министром Саблиров еще несколько раз замечал преследование и людей на подозрительных машинах. Мужчина обратился к родственнику-силовику с вопросом, что происходит, и спустя несколько дней получил от него информацию. Родственник, по словам Саблирова, объявил ему, что силовики подозревают его в причастности к боевикам (статья 208 УК РФ) и ему могут "подкинуть оружие и наркотики". Он предложил жителю Нальчика избежать этого путем добровольного признания в причастности к боевикам.

"Если я сам признаюсь по 208-й статье [УК РФ], то подкидывать ничего не будут, помогут мне получить условное наказание, а иначе обязательно что-то мне подкинут и осудят на длительный срок. Сказали, что если я соглашусь взять на себя 208-ю [статью УК], меня сажать никто не будет", - изложил Саблиров в заявлении разговор с родственником.

По словам жителя Нальчика, он согласился оговорить себя. Мужчина сообщил силовикам, что поддерживал приятельские отношения "с человеком по фамилии Тарчоков", который был убит в ходе спецоперации в 2015 году.

В ходе двух спецопераций в Нальчике 22 ноября 2015 года были убиты 14 предполагаемых боевиков. Силовики заявили, что все они были членами местной ячейки запрещенной в России судом организации "Исламское государство". Среди убитых были 30-летний Мурат Тарчоков и Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

Саблиров подчеркивал, что не знал о причастности Тарчокова к боевикам и ни в чем ему не помогал, однако эти показания не устроили силовиков. Они потребовали подписать признание в оказании боевикам помощи и нальчанин, по его словам, согласился на это под давлением. В объяснительной было указано, что он поддерживал Тарчокова, покупал боевикам продукты и встречался с ними в конкретном месте. В присутствии понятых и участкового Аслан Саблиров подтвердил указанное в объяснении место встречи.

Впоследствии Саблиров узнал, что ему вменяют не 208-ю статью, а статью 205.5 УК России, которая предусматривает значительно больший срок наказания. «Я заявляю, что я никаких преступлений не совершал, а был вынужден оговорить себя под воздействием угроз», - указывает житель Нальчика в своем заявлении.

После того, как Саблиров заявил о самооговоре, следствие ходатайствовало об изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. 10 июля Нальчикский городской суд изменил ему меру пресечения, Саблиров был взят под стражу, однако 30 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил это решение. Повторное ходатайство об изменении меры пресечения суд рассмотрел 29 августа и оставил без удовлетворения, пояснил адвокат Абубакаров корреспонденту "Кавказского узла".