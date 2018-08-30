Житель Ставрополья осужден за попытку присоединиться к боевикам в Сирии

30 августа 2018, 16:09

Суд в Ставропольском крае приговорил к пяти годам колонии местного жителя, задержанного в аэропорту Нальчика при попытке отправиться в Сирию.

"Насмотревшись роликов в интернете, житель Ставрополья стал интересоваться событиями, происходящими в Сирийской Арабской Республике, оправдывая действия боевиков незаконных вооруженных формирований. Он уже приобрел билет, чтобы вылететь в Египет и в последующем пересечь сирийскую границу", - говорится в сообщении пресс-службы Предгорного районного суда Ставропольского края.

Житель Ставрополья признан виновным по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", передает информацию пресс-службы суда ТАСС.

Осужденный Ислам Алиев хотел принять участие в войне за установление исламского государства, со ссылкой на суд информирует "Интерфакс".

Приговор Алиеву был вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Предгорного районного суда.

Комментариями от осужденного или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 июня бывший глава Кучерлинского сельсовета на Ставрополье был приговорен к восьми годам колонии за содействие обучению земляка у сирийских боевиков.

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* - Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.