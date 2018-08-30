30 августа 2018, 14:56

Армянская прокуратура оценила ущерб от добычи золота на Амулсаре

Компания Lydian Armenia во время разработки Амулсарского месторождения нанесла окружающей среде ущерб на 37,5 тысячи долларов, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Следком Армении заявил, что Минприроды преднамеренно утаило от населения сведения о загрязнении окружающей среды при эксплуатации Амулсарского рудника. Инспекция по экологии и недрам Армении попросила Генпрокуратуру Армении проверить, получила ли Lidian Armenia разрешение на пользование недрами, и 27 августа призвала компанию воздержаться от проведения работ.

Местные жители с конца июня блокируют дороги к Амулсарскому месторождению, считая, что его разработка нанесет вред экологии. Инициатор добычи золота утверждает, что воздействие на природу будет минимальным. 26 августа около 20 байкеров поддержали активистов, организовав мотопробег из Еревана в Амулсар. 27 августа протестующие заявили, что при попытке директора Lidian Armenia прорваться на месторождение был распылен газ, от которого пострадали пять человек.

После проверки сведений предоставленных инспекцией по экологии и недрам при Минприроды Армении против компании Lydian Armenia возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны и использования недр, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Армении.

Речь идет об использовании золотоносной кварцитовой жилы, отметили в ведомстве. "В частности, Lydian Armenia незаконно осуществляла добычу базальтовой горной породы на глубине 0,5-10 метров на территории в три гектара, а также глинообразной горной руды на глубине 0,5-8 метров на площади в два гектара. Ущерб, нанесенный в результате деятельности компании окружающей среде и недрам, оценивается в размере 18 миллионов драмов (около 37,5 тысяч долларов США. - Прим. "Кавказского узла")", - пояснил сотрудник Генпрокуратуры Армении.

Должностным лицам, признанным виновными по ч. 2 ст. 291 УК Армении, грозит до одного года лишения свободы.

В компании Lydian Armenia отказались дать корреспонденту "Кавказского узла" комментарии относительно возбуждения уголовного дела.

Примечание:

"Экологи заявляют о риске загрязнения озера Севан в Армении", "В Армении Конституционный суд рассмотрит дело о законности эксплуатации Тегутского месторождения", "Партия "Наследие" просит суд запретить строительство ларьков на проспекте Маштоца".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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