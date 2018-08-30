Торговцы потребовали от прокуратуры проверить приватизацию Козьего рынка

30 августа 2018, 17:22

Женщины, торгующие шерстяными изделиями на Козьем рынке в Нальчике, направили письмо прокурору республики с требованием разобраться с ситуацией вокруг приватизации рынка, пожаловавшись, что по ранее направленным обращениям никаких мер принято не было.

Как писал "Кавказский узел", предприниматели Козьего рынка с октября 2017 года добиваются его возвращения в муниципальную собственность. 8 марта предпринимательницы попросили содействия в этом вопросе у Владимира Путина и кандидатов в президенты России. 20 июня стало известно, что более ста женщин, торгующих шерстяными изделиями, отказались платить владельцу Козьего рынка за право торговли. По уточненным данным корреспондента "Кавказского узла", всего на рынке работает около 400 человек, более 350 из них участники протестного движения.

Козий рынок был приватизирован втайне от общественности при прошлом руководстве Нальчика, и нынешняя мэрия вряд ли может отменить это решение, предположил 20 октября глава "Народного контроля" Кабардино-Балкарии Владимир Тумов.

29 августа предприниматели Козьего рынка направили прокурору Кабардино-Балкарии Олегу Жарикову письмо, которое подписали 10 человек.

Признать незаконными все распоряжения администрации Нальчика, касающиеся приватизации рынка, отчет независимого оценщика о стоимости пакета акций рынка, протокол о результатах аукциона и обратиться в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи, призвали прокурора в своем письме, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла", члены инициативной группы.

30 июля члены инициативной группы торговцев Козьего рынка принял руководитель СУ СКР по республике Валерий Устов. Встреча, в которой приняли участие около 50 человек, была вызвана обращениями с требованием расследовать законность приватизации рынка, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц встречи, региональный представитель общественного движения "Федеральный сельсовет" Айшат Султанова.

По словам Султановой, Валерий Устов в ходе встречи с инициативной группой выслушал претензии женщин и обещал организовать соответствующее расследование.

Она назвала ситуацию на рынке "взрывоопасной". "Рынок кормит балкарцев. Мы здесь продаем изделия нашего ручного труда из козьей и овечьей шерсти. Поэтому неизменно встает национальный вопрос", - подчеркнула член инициативной группы.

Айшат Султанова также сообщила, что уже три месяца торгующие не платят "базарные", протестуя против приватизации, и не намерены продлевать договоры аренды с собственником, срок действия которых истекает в конце августа. В настоящее время общественным движением "Федеральный сельсовет" материалы по рынку подготовлены для передачи в Счетную палату России, заявила она.

По информации торгующих на рынке женщин, 29 августа к ним пришел представитель собственника, который уведомил их, что владелец намерен приступить к строительству нового ангара. Торгующие возмутились, заявив, что они не позволят начать на территории рынка какое-либо строительство, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

18 октября 2017 года женщины, торгующие изделиями ручной работы на Козьем рынке в Нальчике, вышли на акцию протеста. Они выступили против требований собственника рынка заплатить за строительство крытого павильона. Торговать в палатках недопустимо, рынок нужно оборудовать в соответствии с новыми требованиями безопасности, заявил директор рынка Залим Ажиев и пообещал, что женщины, торгующие изделиями ручной работы, смогут вернуться на те же места на тех же условиях.

Члены инициативной группы пожаловались на равнодушие чиновников

Торгующие на рынке женщины направили в общей сложности более тридцати жалоб в республиканские и федеральные органы: Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет России, Федеральную антимонопольную службу и даже руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии России, рассказала Айшат Султанова.

Член инициативной группы Лиза Жантудуева посетовала, что в ответ на свои жалобы женщины получают отписки. "На поставленные нами вопросы ответа нет. Нас никто не слышит", - заявила она.

Согласно ответу прокуратуры от 9 июля 2018 года, присланному на обращение инициативной группы в Генпрокуратуру России, рынок "Искож", к которому был присоединен рынок "Сувенирный" (официальное название Козьего рынка), был включен в программу приватизации объектов муниципальной собственности на 2010 год решением Совета местного самоуправления Нальчика. "МУП "Рынок "Искож" был преобразован в ОАО "Рынок "Искож", 100 процентов акций которого были закреплены в муниципальной собственности. Торги были проведены в форме открытого аукциона. О них было объявлено в газете "Нальчик". За рынок было уплачено 31 815 000 рублей", - говорится в ответе прокуратуры за подписью прокурора Нальчика З.Х.Тлостанова.

При этом в своем ответе ведомство подчеркнуло, что нарушений не выявлено и оснований для прокурорского реагирования нет.

В письме в Минприроды КБР, направленном 26 июня и имеющемся в распоряжении "Кавказского узла", члены инициативной группы указывают, что "рынок расположен на земельном участке, имеющем статус особо охраняемых территорий, и администрация города не имела права продавать его".

"После вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из перечня особо-охраняемых природных территорий (...) Город Нальчик не является особо охраняемой территорией федерального значения, соответственно не входит в компетенцию Управления Росприроднадзора по КБР", - говорится в ответе руководителя Управления Росприроднадзора по КБР З.И.Асанова от 26 июля.

При этом члены инициативной группы не согласились с доводами ведомства и обратились в федеральный Росприроднадзор. Инициативная группа также потребовала от следственных органов проверить реальную стоимость рынка и не была ли она занижена при продаже.

Ранее представитель администрации Нальчика сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не существует механизмов для возвращения Козьего рынка в собственность муниципалитета, кроме желания владельца вернуть рынок. "Рынок был приватизирован в соответствии с законодательством. Был проведен аукцион, было два заявителя, из которых выиграл один. За рынок была уплачена большая сумма. Аукцион прошел с соблюдением всех законов", - рассказал представитель администрации, подчеркнув, что нынешний собственник – не первый частный владелец рынка.

Комментариями представителей владельца Козьего рынка относительно позиции предпринимателей "Кавказский узел" пока не располагает. По данным на 16.30 мск 30 августа на сайте СУ СК России по Кабардино-Балкарии нет информации о встрече инициативной группы предпринимателей, торгующих на Козьем рынке с Валерием Устовым. На сайте прокуратуры также нет данных об обращении женщин.