Два волгоградских полицейских заподозрены во взяточничестве

30 августа 2018, 10:49

Бывший начальник одного из районных отделов уголовного розыска в Волгограде и его подчиненный подозреваются в получении взятки за решение вопроса об уголовном преследовании.

По данным следствия, осенью 2017 года полицейские потребовали 120 тысяч рублей от подозреваемого в фиктивном ДТП. За это они пообещали ему не отдавать следователям материалы проверки для возбуждения уголовного дела, проинформировало следственное управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

В отношении бывших сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ч.2 ст.291.1 УК РФ). "Двое подозреваемых уже полностью признали свою вину в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о задержании волгоградского следователя, обвиненного в получении миллионной взятки. Он потребовал взятку за обещание обеспечить подозреваемой условное наказание, сообщила прокуратура Волгоградской области 15 августа.