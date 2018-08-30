Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в двух селах

30 августа 2018, 09:07

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 90 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа Азербайджан насчитал 89 обстрелов со стороны Армении. Днем ранее, 28 августа, МИД Нагорного Карабаха сообщил, что Миссия ОБСЕ не нашла нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил. 25 августа Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю.

С 29 по 30 августа режим прекращения огня был нарушен 90 раз. Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы Газахского района и Мунджуглу Товузского района, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах сегодня к 8.53 мск не прокомментировали это заявление на официальных сайтах своих оборонных ведомств.

Несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". По итогам первого года перемирия на линии соприкосновения "Кавказский узел" опубликовал инфографику "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Карабах: худой мир или война".