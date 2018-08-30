Следы от обстрелов на воротах одного из домов. Фото: Фамиль Махмудбейли для "Кавказского узла"

30 августа 2018, 09:07

Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в двух селах

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 90 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа Азербайджан насчитал 89 обстрелов со стороны Армении. Днем ранее, 28 августа, МИД Нагорного Карабаха сообщил, что Миссия ОБСЕ не нашла нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил. 25 августа Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю.

С 29 по 30 августа режим прекращения огня был нарушен 90 раз. Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы Газахского района и Мунджуглу Товузского района, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах сегодня к 8.53 мск не прокомментировали это заявление на официальных сайтах своих оборонных ведомств.

Несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". По итогам первого года перемирия на линии соприкосновения "Кавказский узел" опубликовал инфографику "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 82 обстрелах за сутки", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Тело жителя Азербайджана эвакуировано из зоны карабахского конфликта". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 августа 2018, 09:07

30 августа 2018, 08:09

  • Жители Чечни раскритиковали власти за раздутый бюджет празднования 200-летия Грозного

    Власти Чечни сообщили об обширной программе празднования 200-летия Грозного. Ожидается приезд политических и общественных деятелей из разных стран мира, звезд эстрады, известных спортсменов, заявил представитель мэрии. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики, власти, пытаясь создать себе с помощью помпезных праздников положительный имидж, "выбрасывают деньги на ветер".

30 августа 2018, 07:22

30 августа 2018, 06:50

  • 1 Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии

    Рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков приступили к строительству дороги в районе границы с Ингушетией, что обострило давний территориальный спор между республиками. Ингушская сторона утверждает, что дорожники вторглись на территорию соседней республики, где стали проводить несогласованные с местными властями работы. Чеченская сторона полагает, что строительство дороги ведется на территории своей республики.

30 августа 2018, 06:08

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости