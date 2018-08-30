Волгоградцы продемонстрировали слабый интерес к выборам

30 августа 2018, 07:22

Жители Волгограда отметили слабую агитационную работу кандидатов на предстоящих выборах в городскую думу. Многие из опрошенных "Кавказским узлом" горожан заявили, что голоса избирателей мало что решают.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября пройдут выборы в Волгоградскую городскую думу, в этот день планируется избрать 36 депутатов. По мнению местных политологов, предвыборная кампания не заинтересовала жителей Волгограда. Активность горожан останавливает предсказуемость результатов голосования и отсутствие веры в том, что депутаты могут разрешить их проблемы, отметили политологи.

Предвыборная кампания в Волгограде ознаменовалась рядом скандалов. В частности, 7 августа суд отказался удовлетворить иск чиновника Дмитрия Крылова, который потребовал лишить регистрации другого кандидата в депутаты Волгоградской гордумы, своего однофамильца. В тот же день Территориальная избирательная комиссия Ворошиловского района отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы стороннику Навального Алексею Волкову. 8 августа в регистрации было отказано члену Правозащитного совета Волгограда Серго Нарсии, выдвинутому кандидатом в депутаты реготделением партии "Альянс зеленых", активист несколько раз обращался в суд, но тот отказывался удовлетворить его требования.

Жители Волгограда 29 августа рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что плохо информированы о предстоящих 9 сентября выборах и кандидатах.

Пенсионерка из Дзержинского района Надежда Гордеева сказала, что о предстоящих выборах узнала из предвыборной газеты одного из кандидатов.

«Мне в ящик бросили газету (одного из кандидатов). Мне понравилось, как там пишут про наш микрорайон Жилгородок. Вроде неплохой парень, но главное, пишут, именно здесь он родился и живет. Может, хоть помойки в проулках уберет и наведет порядок с вывозом мусора», - сказала она.

При этом она отметила, что о других кандидатах ничего не знает. По ее словам, телевизор она смотрит ежедневно, но предвыборных роликов не видела.

Домохозяйка из Советского района Волгограда Екатерина Горина рассказала, что только что приехала с моря и предвыборную ситуацию не знает.

«Увидели в своем почтовом ящике листовки какого-то кандидата. У нас в районе висят плакаты кандидатов с призывом голосовать за них, но вот куда они избираются – ноль информации. На прошлых выборах один и тот же человек разбрасывал листовки в нашем округе. Он и прошел в гордуму. Он оказался потомственным машиностроителем, и его было кому поддержать... Насколько я понимаю, в эти выборы кандидаты просто заявили о себе, что они есть. Выборы проходят сами по себе, мы - сами по себе», - сказала женщина.

Житель Ворошиловского района студент Павел Головачев рассказал, что наблюдает за предвыборной кампанией в социальных сетях.

«На улице о том, что будут выборы, можно узнать на остановках транспорта, где есть об этом информация, на больших билбордах, где сообщается в основном о партиях, а также из листовок... Лично я видел листовку в окне детсада... Вообще я слежу за выборами по соцсетям. Там многие кандидаты рассказывают о том, что они делают», - сказал он.

Жительница Кировского района Волгограда Ольга Жукова рассказала, что слышала о выборах 9 сентября, но не знает, что за выборы будут

«Но куда выборы, не знаю. По остановкам и магазинам висят листовки с каким-то портретами. Я даже не вдаюсь в подробности, кто это. На выборы не пойду, мой голос ничего не решает. Мы много лет с соседями боремся с выбросами с предприятий, которые не дают нам жить. Хоть бы одни депутат озаботился, никого нет», - сказала Жукова.

Волгоградцы неоднократно жаловались на выбросы с городских предприятий. К примеру, в мае они заявили об облаках оранжевого смога над заводом "Красный Октябрь".

29 августа началось досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях, которое продлится до 4 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник облизбиркома.

По его словам, с 5 по 8 сентября проголосовать досрочно можно будет в участковых избирательных комиссиях.

Всего в единый день голосования в Волгоградской области пройдут выборы в 156 органов местного самоуправления на территории 22 муниципальных районов и в 3 городских округах.

На выборах в Волгоградскую городскую Думу VI созыва по единому округу зарегистрировано 343 кандидата от девяти партий, по 18 одномандатным округам – 87 кандидатов, среди которых кандидаты от пяти партий и два самовыдвиженца. После регистрации пять кандидатов выбыли из предвыборной гонки, все они написали заявление об отказе участия в выборах по собственному желанию, сообщил сотрудник облизбиркома.

Он также отметил отсутствие нарушений в ходе предвыборной кампании.

«Единственный случай связан с кандидатом, который напечатал агитматерилы до того, как организация предоставила в ТИК сведения о готовности оказывать такие услуги. Этот тираж был изъят, организация в установленные сроки предоставила документы, и тираж был напечатан. Это ситуация, которую решили по обоюдному согласию»,- отметил сотрудник облизбиркома.