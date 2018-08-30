Защита Хамхоева напомнила суду о противоречивых показаниях свидетелей

30 августа 2018, 03:21

На прениях по делу жители Ингушетии Альберта Хамхоева, задержанного после нападения на пост полиции в Яндаре, адвокаты отметили противоречивый характер показаний свидетелей обвинения и напомнили о пытках, примененных к подсудимому.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Ингушетии Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года и обвинен в незаконном хранении оружия. По словам родителей и брата подсудимого, силовики избили Хамхоева при задержании и подбросили ему пистолет. Свидетели, в том числе сотрудник ингушского центра "Э" Тимур Албаков, подтвердили в суде версию Хамхоева о подброшенном ему пистолете. На заседании 29 августа адвокаты заявили, что вина Хамхоева не доказана, а обыск в его доме проводился с нарушениями. Прокурор же запросил для него два года лишения свободы.

Хамхоев после задержания подвергся пыткам, но отказался признать вину. По словам отца, Альберт в день нападения находился на спортивных сборах в Москве, откуда вернулся только 9 ноября 2017 года, то есть через четыре дня после нападения на пост. Родные объясняют преследование молодого человека тем, что он тренировался вместе с убитым при нападении на полицейский пост Магомедом Мурзабековым. На пистолете, хранение которого вменяется Хамхоеву, не обнаружено отпечатков его пальцев.

Судебный процесс по делу Альберта Хамхоева начался с прений сторон. Прокурор выстроил обвинение в основном на показаниях сотрудников Центра «Э», передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Со стороны защиты выступил адвокат Александр Караваев, который отметил, что обвинение построено главным образом на документах, предоставленных ЦПЭ. Кроме того, он напомнил, что оператор снимал не весь процесс обыска с начала.

«Основанием для обыска явилась бумага, вычлененная из материалов вообще другого уголовного дела, никаких иных оснований нет. Это формальный повод приехать к Хамхоеву, зацепить его... В ходе обыска был проведен личный досмотр Хамхоева... В ходе личного досмотра был изъят пистолет... Но в УПК нет понятия «личный досмотр», он есть в КоАП. Личный досмотр был совершен с рядом нарушений, возможно, это был личный обыск. Но почему обыск не фиксировался как должно?» - задался вопросом адвокат.

Адвокат отметил, что понятые увидели пистолет в руках Хамхоева, когда их пустили в дом.

"Если обыск проведен в случаях, не терпящих отлагательств, если суд вынес решение, то это значит, что обыск был законный, без нарушений? Волос в пистолете, это совсем несостоятельно. По мнению защиты, к этому обстоятельству следует отнестись критически. Этот волос был найден 9 декабря 2017 года. А ведь до этого было проведено три экспертизы разными экспертами. Это была попытка Хамхоева перевести в обвиняемые", - заявил защитник.

Напомним, что в ходе заседания суда 23 мая эксперт сообщил, что не обнаружил на пистолете, изъятом, по версии следствия, у Хамхоева, отпечатков его пальцев, но его коллега заявил, что нашел на пистолете волос подсудимого.

При этом Караваев отметил, что "любые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого".

Также адвокат напомнил, что Альберт Хамхоев ранее не был судим, хорошо характеризуется знакомыми и родными и является спортсменом.

«Альберт Хамхоев - он гордость республики, молодой спортсмен. Это несправедливо и зло по отношению к нему, к нам. Прошу оправдать моего подзащитного», - завершил свою речь защитник.

Адвокат Джабраил Куриев, выступивший следом, назвал дело Хамхоева резонансным. По его словам, до того, как сотрудник ЦПЭ Андрей Овада, проводивший обыск, понятые стояли "за забором и ждали сигнала".

"На видео мой подзащитный стоит у стены. В этот момент только включает камеру. На каком основании Хамхоева поставили к стене? Неясно, кто его обнаружил. Его сразу надо было изымать, а не вести его и показывать на камеру пистолет, пытаясь легализовать свои незаконные действия", - сказал адвокат.

Куриев отметил особо тот факт, что наблюдал состояние Хамхоева после пыток.

«В 4 часа его задержали и только к 11 он попал к дознавателю. В том состоянии в ИВС его видел только я. Его тело невозможно было видеть. Его тело было покрыто ссадинами, кровоподтеками... Ходатайство о судебно-медицинской экспертизе провели, но почему-то сразу не провели, а только через десять дней. Защита приходит к выводу, что обвиняемого необходимо оправдать, так как состав преступления отсутствует, что подтверждается показаниями свидетелей», - заявил адвокат.

Куриев напомнил о показаниях бывшего сотрудника центра "Э" Тимура Албакова, который рассказал суду, что его заставляли подкинуть Хамхоеву пистолет во время обыска, но он отказался.

Также адвокат отметил противоречивый характер показаний сотрудника ЦПЭ Андрея Овады, который проводил обыск.

"Овада пояснил, что всё видно на видео. До того, как он вошел во двор, сотрудники вывели Альберта во двор, и после этого Овада начал зачитывать постановление хозяйке дома. Парни в спортивных костюмах не подтверждают факт наличия понятых. Люди, которые несут военную службу, в спортивной форме стоят во время обыска. Во-первых, военнослужащие не носят спортивную форму, во-вторых, военнослужащие ограничены в передвижениях вне военной части. И по указанных адресам не проживают. Возникает сомнение в их существовании. Где их дознаватель нашел тогда? Прошу обратить на это внимание",- сказал адвокат.

Напомним, что свидетели, военнослужащие Пшеничный и Мостаренко на суд так и не явились, несмотря на то, что судья принял решение об их принудительном приводе.

Он также отметил, что есть подтверждения применения к Хамхоеву физического насилия.

"По факту физического насилия, пыток в отношении Хамхоева есть подтверждение. Для чего применялись к нему пытки? Суд должен отнестись критически к их показаниям. Призываю суд принять обоснованное решение и полностью оправдать моего подзащитного», - заявил Куриев.

Альберт Хамхоев отказался выступать в прениях, сказав, что выскажется в последнем слове.

Следующий процесс назначен на 10.00 мск 10 сентября.